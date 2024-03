Maestra llora al contar cómo la estafaron: le pagarían por ver videos y ahora debe 100 mil pesos

Las redes sociales más importantes del mundo cuentan con millones de usuarios todos los días. Algunas plataformas pagan, a sus creadores de contenido, por visualización y esto provoca que más internautas tengan el sueño de ser influencers.

Algunos sujetos se aprovechan de esto para realizar estafas, donde el objetivo principal son jóvenes o adultos que no conocen cómo funciona el internet. En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante X, la grabación de una maestra que fue despojada de su dinero mediante una estafa.

Maestra llora al narrar que la estafaron; le pagarían por ver videos y ahora debe 100 mil pesos pic.twitter.com/1aiwLkrGHk — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 27, 2024

En el clip, de poco más de nueve minutos, la mujer no contuvo las lágrimas y comenzó diciendo cómo fue el acercamiento: “Recibí un mensaje, este mensaje decía que ‘¿Estás ocupada? Quería ver si no quieres trabajar para tener un dinero extra’”. La profesora no dudó del contacto y siguió la conversación ante la posibilidad de conseguir un ingreso extra ajeno a su salario como docente.

Al descubrir que no le pedían datos que no fueran “peligrosos”, la víctima siguió los pasos y como recompensa recibió 50 pesos a la cuenta bancaria que había dado. Después de recibir los 50 pesos, la miss tuvo que reaccionar a videos de influencers.

La afectada se sinceró y aseguró que el primer día consiguió 400 pesos, pero todo era para generar confianza: “Para el sábado me dice ‘tal comerciante necesita esta publicidad. Usted necesita depositar mil pesos y al instante el comerciante se lo volverá a depositar junto a su ganancia’”.

La profesora aceptó la propuesta y consiguió mil 500 pesos. Tras repetir las dinámicas, le pidieron seis mil pesos y allí fue cuando todo comenzó a ir mal. La víctima consiguió dinero con diversos préstamos para seguir en un “grupo VIP” y al final se dio cuenta que todo era una estafa en la que perdió 100 mil pesos.

Hasta el momento, la publicación suma más de dos millones de reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Todos sabemos que eso es fraude, no es posible que tengan acceso a tanto información y sigan cayendo con esa gente, da hasta coraje cuándo dice que fue a conseguir los 50mil pesos”, “Pobre mujer. Así caen muchas personas” o “Que tristeza, si alguien te pide dinero ya es fraude así de simple”.