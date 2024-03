Cuando eran amigos: Sale a la luz un viejo video de Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras saliendo de fiesta

El famoso canal de YouTube Kradi Paparazzi sacó a relucir un viejo video, de 2015 aproximadamente, de Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras, cuando ambos eran amigos cercanos. En el material exclusivo se puede ver a la actriz y al cantante saliendo de un reconocido sitio nocturno en la Ciudad de México, después de una noche de muchos tragos.

La publicación de este viejo video apunta a preguntarse qué fue lo que pasó entre Carlos Rivera y Ana Brenda Contrera, que antes eran así de cercanos y más nunca se los volvió a ver juntos.

“Se pasó una noche muy padre, tomó bien, cantó, bailó, hizo lo que quiso y se subió a su camioneta, llegó tranquila a su casa sin poner en riesgo a los demás”, dijeron los comunicadores en el canal de YouTube, según reseña Cuándo eran amigos: Sale a la luz un viejo video de Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras saliendo de fiesta.

En ese entonces, la actriz (hoy de 37 años) estaba en un romance con Iván Sánchez y el cantante estaba soltero. “Iba ella con Grettel Valdez y Horacio Pancheri, ya estando allá, le habla a Carlos Rivera. Carlos llega a Garibaldi y se empiezan a cantar, se cantan uno al otro, toman, se la pasan bien a gusto”, añadieron los integrantes de Kradi Paparazzi.

“Ellos estaban muy contentos, se abrazaban, se tocaban, se acercaban, se tomaban una foto muy juntitos, mi pregunta es ¿por qué ahora que se casaron ambos, no se invitaron a sus boda? ¿Por qué Ana Brenda no fue a la boda de Carlos y no invitó a Carlos, qué pasaría, por qué se enojarían?”, se preguntaron. El encuentro entre Carlos y Ana Brenda fue en el minuto 55.