¿No era Mario Casas? Eiza González y su salida con guapo modelo inglés que calienta las redes

Eiza González es una de las actrices mexicanas más aclamadas del momento en Hollywood, tras las distintas producciones en las que ha aparecido en los últimos meses. En medio de las promociones de su nueva serie en Netflix, ‘El problema de los 3 cuerpos’, la actriz ha levantando sospechas de un nuevo romance.

Aunque en septiembre de 2023, la también modelo era captada en un viaje romántico en Roma con el actor español Mario Casas, al parecer se trataba de un fugaz romance, pues hace unas semanas aseguró en una entrevista que estaba soltera.

Son varios los famosos con los que se ha vinculado amorosamente Eiza, pero ella se ha encargado de no ventilar ninguno de estos romances, pues se mantiene enfocada en solo dar a conocer su proyectos profesionales.

¿Quién es e galán con el que fue captada Eiza González?

Eiza González ha hecho un borrón y cuenta nueva y ahora ha sido captada con un guapo modelo inglés con el que habría disfrutado de una cena romántica en un restaurante italiano en Dover Street, Londres, conocido por su estilo neoyorquino.

Se trata del modelo y entrenador personal británico, Guy Binns, reconocido por su innegable atractivo físico. Sin embargo, el hombre no es del todo libre pues tiene tres hijos: Riccardo, de 11 años; Flora, de 8, y Artemisia, de 5, frutos de su matrimonio de 11 años junto con Eleonora Berlusconi, una de las hijas del conocido político italiano Silvio Berluscon. Binns quedó soltero en 2022 en medio de rumores de infidelidades de su parte.

La mexicana aprovechó las promociones de su nueva serie para su encuentro con el británico, con quien luego de cenar habría acudido en taxi a la dirección del hotel donde ella se hospedaba.

Ahora todo apunta que podría ser la nueva conquista de González quien hace unos días hablaba sobre el requisito que debe tener un hombre para poder tener una relación amorosa con ella.

“Si no has ido a terapia, no saldré contigo. ¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura”, sostuvo.

Hasta el momento, no han aparecido imágenes de dicho encuentro y los involucrados tampoco han hablado al respecto.