Melissa Joan Hart habló sobre los abusos en Nickelodeon "Apoyo 100% a las víctimas"

Las recientes acusaciones de abuso y toxicidad en la red infantil Nickelodeon, expuestas en la serie documental de Investigation Discovery “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, han generado una ola de reacciones por parte de antiguas estrellas, incluyendo a figuras como Kenan Thompson, Josh Peck y ahora Melissa Joan Hart, conocida por su papel en “Clarissa Explains It All” de Nickelodeon en los años 90.

En el episodio más reciente del podcast de Meghan McCain, Hart expresó su total apoyo a las víctimas, afirmando: “Absolutamente confío en ellos, les creo, al cien por ciento”. La actriz se refirió específicamente a las acusaciones de abuso sexual realizadas por Drake Bell contra el entrenador vocal Brian Peck.

Melissa Joan Hart deja clara su posición sobre los abusos en Nickelodeon

Aunque Hart admitió que nunca escuchó directamente las historias de las personas involucradas en el documental, subrayó que respalda completamente a las víctimas. Sin embargo, también destacó que su experiencia personal en Nickelodeon pudo haber diferido de la de otros debido a que su programa se filmó en Florida.

La actriz reconoció que, si bien su experiencia en Nickelodeon fue mayormente positiva, con un ambiente laboral en el que se sentía segura y protegida, también señaló que había una cultura de trabajo intensa que a veces exigía mucho a los niños. Aun así, afirmó que ella y su equipo se cuidaban mutuamente.

Las revelaciones de abuso en la serie documental han generado un profundo impacto en la industria del entretenimiento y han llevado a Nickelodeon a pronunciarse sobre el tema. Mientras tanto, “Quiet on Set” continúa arrojando luz sobre las experiencias traumáticas de muchos jóvenes actores que trabajaron en la red.

Nickelodeon en llamas en medio de la polémica de “Quiet on Set”

El documental se ha dedicado a destacar la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas de abuso en la industria del entretenimiento. Además, no solo está generando conversaciones importantes sobre la seguridad y el bienestar de los niños en la televisión.

La producción también está impulsando un cambio en la forma en que se aborda el tema del abuso y la explotación en la industria del entretenimiento. La valentía de las víctimas al compartir sus historias está dando voz a aquellos que han sufrido en silencio durante demasiado tiempo, y su coraje merece ser reconocido y respaldado por todos nosotros.