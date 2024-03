Sherlyn responde cuestionamientos de una famosa hacia su maternidad y la aplauden: “mamá leona”

Sherlyn ha sido muy cuestionada desde que anunció su deseo de ser madre soltera recurriendo a la fertilización in vitro, algo que generó un debate durante su aparición en el programa de Univisión, Desiguales.

Durante su visita, la famosa habló sobre su particular experiencia que comenzó en 2020 cuando se convirtió en madre de André, quien seguramente en unos años empiece a hacer interrogantes sobre su papá.

A pesar que ella se encuentra muy feliz de la crianza en solitario que ha emprendido, e incluso se sometió a una nueva inseminación artificial para tener un segundo hijo que no dio frutos, le consultaron cómo pensará manejar este tema más adelante.

¿Pero y el papá dónde está?”, preguntó la reconocida presentadora mientras la actriz hablaba del procedimiento científico para poder ser madre soltera.

“En un tubo de ensayo doctora y, aunque suene supercomplicado, es importante para las generaciones que de pronto están como casadas con otro tipo de familia abrirse a esto…”, respondió con mucha personalidad, sin dejarse intimidar por su señalamiento.

“Si ella no iba a tener un hijo y elige tenerlo así me parece bien. Pero sí tiene que estar clara que el niño cuando vaya a la escuela, por ejemplo, va a decir ‘y dónde están mis abuelos y dónde está mi papá’”, contestó la doctora Nancy, agregando que “ahora el niño está pequeño, yo lo que te pido es que estés atenta porque van a venir cosas y preguntas que tú tienes que saber cómo manejarlas”.

Sherlyn no se quedó callada ante esta situación y expresó que los niños no tienen prejuicios, por lo que ella estará abierta para hablar de la situación sin tabú, algo que le aplaudieron en las redes sociales tildándola de “mamá leona”, “una mujer muy segura de sí misma”, “una mujer que sabe lo que quiere y lo defiende, es admirable”, dijeron.

“A los niños no se les da más información de la que van requiriendo hasta cierto momento. Cuando André me pregunte ‘mamá quién es mi papá’ yo le digo ‘tu papá mi amor fue un hombre generosísimo que pensó en que había una mamá que quería ser mamá y él fue tan generoso que me dio este hermoso regalo que eres tú, pero él no vive con nosotros, él no es pareja de tu mamá y a él no lo conocemos’. Punto. El niño no tiene prejuicio”.

— Sherlyn sobre su maternidad y su hijo.