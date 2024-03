Thalí García afirma que su romance con Lupillo fue planificado por Telemundo

Luego de las diversas acusaciones que Thalí García realizó Telemundo tras abandonar ‘La Casa de los Famosos’, han sido diversas teorías que han surgido en redes sociales con respecto a su salida y los comentarios realizados.

Y ahora es cuando la famosa ha brindado una serie de declaraciones en diferentes medios, confesando que habría sido forzada a tener un romance con el cantante Lupillo Rivera, para elevar el rating del programa.

Al momento en que en que inició el Reality show, muchos de los famosos comenzaron a hacer amistad, en donde se le pudo ver al cantante mexicano junto y a la actriz muy juntos, creandose así diversas especulaciones, por lo que esta decidió abandonar el programa antes de que su familia se viera afectada por la situación.

¿Thalí García fue forzada tener un romance con Lupillo Rivera?

Según las declaraciones realizadas por Thalí durante una entrevista para Tv Novelas, esta reveló que fue forzada por Telemundo para tener un romance con Lupillo, ya que al parecer querían que se diera de manera natural a medida que avanzaba el programa. No obstante, contó que se sintió un poco confundida debido a diversas situaciones que se encontraba viviendo con la televisora dentro de la casa, por lo que decidió salir de manera voluntaria del ‘La Casa de los Famosos’.

En sus propias palabras, la actriz indicó que luego de que a su esposo le cancelaran un contrato, fue obligada a entrar al reality show antes mencionado, razón por la cual no pudo rechazar la oferta pues no se sentía identificada con estos programas de telerrealidad.

“Desde el principio, me decían cosas como que yo era la protagonista de su telenovela y eso era muy confuso porque yo entré muy confundida, me daba cuenta para dónde estaban llevando la narrativa del show. Cuando pensé que esa relación de amistad se estaba desvirtuando y que yo podía perder a mi familia, decidí salirme”.

Asimismo, la actriz aseguró que Lupillo le cae muy bien por lo que piensa que su amistad durará toda la vida.

“Lupillo me cae lo máximo y de verdad, vamos a tener una amistad que dure toda la vida, lo admiro, lo respeto, no lo conozco más allá de lo que conviví con él, pero, es guerrero, es chambeador, buen padre y la verdad cuando pensé que esa relación de amistad se estaba desvirtuando y que yo podía perder a mi familia, decidí salirme. No iba a poner en riesgo la estabilidad de mi casa”.