Yeri Mua responde críticas a quienes la acusan de “no ayudar” a los afectados por incendios en Orizaba

Los incendios forestales que han devastado amplias zonas de las altas montañas en el centro de Veracruz ha agrupado a varios influencers para brindar apoyo a los afectados, entre esos la cantante Yeri Mua.

La ex reina del carnaval y destacada youtuber estuvo unos días sin manifestar su apoyo a las personas afectadas, provocando críticas en redes sociales, a lo que respondió en las stories de Instagram lo siguiente:

“Nada más porque están acostumbrados a que usen catástrofes para limpiar su imagen de influencers no significa que el resto sea así de cirquero. Mis donaciones las están organizando para que las puedan enviar”, escribió.

Continuó: “En este momento no me es posible viajar a Orizaba porque hoy viajo de trabajo, pero mis donaciones serán enviadas medio de personas confiables que sí lo entregarán. A mí no me gusta donarle al ayuntamiento porque no confío”.

Critica al Carnaval de Veracruz

En otras publicaciones, la cantante expresó su rechazo al “gasto millonario” de la celebración del Carnaval de Veracruz, solicitando su cancelación.

#Redes 📱 ¡Que cancelen el carnaval dice #YeriMUA!

La youtuber critica que derrochen millones de pesos en el Carnaval de #Veracruz y no los utilicen para ayudar a los afectados por los #incendiosforestales. pic.twitter.com/2JdNGMc3Cf — e-veracruz.mx (@econsulta_ver) March 27, 2024

“¿Saben que me da más coraje? Que los que nunca hacen nada, ahí están haciéndose los pendejos, y el pueblo tienen que ayudar, pero ¿por qué no mejor cancelan el Carnaval? Y todos los millones de pesos que van y gastan y derrochan para ese Carnaval mal organizado, ¿por qué no lo usan para salvar todo lo que el incendio de Veracruz afectó?”, cuestionó la influencer.

Ayuda de influencers a los afectados de Veracruz

Los incendios forestales que han afectados miles de hectáreas de bosque en las zonas montañoso del estado de Veracruz provocó la ayuda de creadores de contenidos como Karely Ruiz, Antrax, Vale Queen, Brian Villegas “El Paponas”, entre otros.

Insumos, dinero, víveres y herramientas formaron parte de las ayudas de las figuras de Internet para los afectados.