Mientras hija de Angélica Rivera celebra su primer despedida de soltera, actitud de su prometido es criticada

A cinco meses desde que anunció su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, Sofía Castro se encuentra en la emocionante etapa de planificación de uno de los días más esperados de su vida: su boda.

Aunque ha sido muy reservada respecto a los detalles sobre este próximo evento, la actriz ha dado pistas de la elección del vestido hasta los preparativos de la ceremonia y la recepción, asegurando que la boda se llevaría a cabo antes de que termine el año.

Ahora, la joven sorprendió al mostrar vistazos en sus cuenta de Instagram de lo que fue su primera despedida de soltera en compañía de su madre, Angélica Rivera, quien siempre ha dicho es “su mejor amiga y cómplice” en esta emocionante aventura.

Si bien no hay detalles exactos de dónde se llevó a cabo la celebración, Sofía derrochó estilo y elegancia con un deslumbrante un vestido blanco entallado que resaltaba su belleza y emoción para el próximo paso en su vida.

Sofía Castro La hija de Angélica Rivera celebró su primer despedida de soltera (Instagram)

Todo indica que el evento se llevó a cabo en un exclusivo restaurante, con un menú a cargo de la prestigiosa chef Adriana Rivera, quien habría deleitado a los invitados con exquisitos platillos. “Te amo por siempre Adri Chef. Mi primera despedida oficial”, escribió Sofía como descripción de la imagen.

La actriz compartió algunas instantáneas de la noche, siendo una en la que aparece abrazada de su madre, una de las más aplaudidas.

¿La trata con indiferencia? Lenguaje corporal del prometido de Sofía desata críticas

Si bien en esta ocasión el prometido de Sofía no estuvo presente, internautas se han dado a la tarea de analizar los momentos en los que han aparecido juntos, detectando una supuesta “indiferencia” por parte de este.

Es así como en las diferentes publicaciones que circulan, varios afirman que el lenguaje corporal de Pablo Bernot delataría que “no le corresponde” de la misma forma ya que mientras ella siempre lo abraza, él “ni la toca”.

“Ella colgada de él y él ni una mano le pone encima, desde el aviso se vio que la trata con indiferencia”. “El lenguaje corporal 😢”. “Será que èl se va a caer obligado ????? Porque ella es la que demuestra amor y êl como un palo .???!!! A ella que se asegure antes de dar ese paso tan importante”, se lee.

Lo mismo ocurrió cuando la apreja protagonizó la portada de la revista Quien, justo después de anunciar su compromiso. “Porque el nunca te abraza ni te mira parece que solo busca publicidad contigo porque enamorado no se ve abre los ojos eres muy linda!!”. “Pues no se pero yo a él no le creo NADA ella si se mira enamorada,pero él está muy lejos de estarlo”. “Tu cuerpo siempre lo busca pero mira el se aleja de ti!! Checa todas tus fotos y vídeos el no está enamorado de ti q eres bella y hermosa”.

Fue el 21 de octubre de 2023, que Sofía reveló que se había comprometido con Bernot, quien es un exitoso empresario. “Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida. Sí, y un millón de veces sí. Te amo con todo mi corazón. Siempre tú”, escribió la actriz en una publicación en Instagram

En una entrevista exclusiva con Quién, Castro detalló que la romántica propuesta tuvo lugar en el impresionante escenario del Parque Griffith de Los Ángeles, Estados Unidos, después de una sesión de senderismo juntos. “Estuvo bien padre, estábamos solo nosotros con ropa de ejercicio. Fue de nosotros nada más, no había nadie más... Le dije que sí, y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”, explicó.

Sofía Castro, hija de la reconocida actriz Angélica Rivera y del destacado productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, ha comenzado a dejar su propia huella en el mundo del entretenimiento gracias a su talento y versatilidad en la pantalla. Con participaciones destacadas en producciones como “Vino el amor” (2016), “El Dragón” (2019) y “Tierra de esperanza” (2023), Sofía ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, así como un compromiso con el que sin duda llegará lejos.