Hijo de Erika Buenfil sorprende al debutar como actor

El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, está a punto de incursionar en el mundo del entretenimiento y justo fue su madre la que dio a conocer esta noticia a todos, revelando de esta manera algunos aspectos importantes sobre este nuevo paso que está apunto de dar su primogénito.

De manera muy emotiva, la actriz compartió un poco de información sobre el futuro profesional de su hijo para una entrevista con Televisa Espectáculos, indicando que los primeros pasos del joven en la actuación serán en algunas obras escolares de teatro.

“Está preparando una obra de teatro, de hecho, acabo de subir a mis historias. En la escuela prepararon unas obras de teatro y van a hacer unas funciones, él es el protagonista”, indicó la famosa.

Asimismo, la llamada ‘Reina de TikTok’ dio a conocer con mucho entusiasmo la decisión de su hijo de iniciar su carrera como actor, además, también indicó que varios productores se han mostrado interesados por asistir al debut de Nicolás.

“Estoy encantada de la vida, quiero ser la primera en la fila, ya me hablaron otros productores, amigos míos, quieren ir a verlo. Me llegaron muchos mensajes, es una función maravillosa. Voy a estar en la taquilla con el estómago hecho un nudo”, dijo.

Nicolás Buenfil ha recibido hate en redes sociales

En redes sociales Nicolás Buenfil ha recibido diversas críticas tras ser tachado de ser un “niño consentido” o un “nini”, es decir, que ‘ni estudia, ni trabaja’. No obstante, el joven no se quedó callado ante los comentarios realizados por los usuarios, indicando que nada de lo indicado le afecta.

“Me llegó un chorro de ‘hate’ en algunas formas de que soy un flojo, que ni estudia, ni trabaja, un ‘nini’, pero mira, yo sí estudio, hago mis cosas, me mantengo muy activo día a día, y pues no me afecta, en realidad me da risa”, señaló el joven que dentro de poco incursionará en el mundo de la actuación.

En ese instante, expresó su deseo de continuar capacitándose para, en un futuro próximo, adentrarse en el ámbito del entretenimiento. Incluso, no descartó la posibilidad de seguir el camino de su reconocida madre en la actuación.