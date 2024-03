Tomar bebidas con popote provoca arrugas asegura TikToker y así fueron las reacciones de los usuarios

En las redes sociales, un video reciente ha generado controversia y reacciones diversas entre los usuarios. En esta ocasión, una usuaria de TikTok, @reginaa.rr, ha afirmado que el uso de popotes puede causar arrugas en el rostro.

Según sus declaraciones, al succionar líquidos a través de un popote, pueden aparecer arrugas alrededor de los labios con el paso del tiempo.

La tiktoker argumenta que al succionar líquidos mediante esta herramienta, se ejerce una presión constante alrededor de los labios, lo que puede llevar a la formación de arrugas prematuras en esta zona.

‘’Nos vamos a arrugar de la boca antes de tiempo y en esta zona no hay nada que hacer porque no te puedes poner bótox ahí. Pero no te preocupes, yo tengo la solución”, mencionó

Para contrarrestar este supuesto problema, propone el uso de popotes antiarrugas. Estos popotes presentan una forma ligeramente circular en la parte donde se coloca la boca, lo que permitiría succionar los líquidos sin forzar demasiado la boca y, supuestamente, prevenir la aparición temprana de arrugas.

Las reacciones ante este video han sido variadas. Algunos usuarios consideran la afirmación como una parodia o una exageración, ya que no existe una base científica que respalde dicha afirmación.

Cuestionan la higiene de los popotes y se preguntan cómo se podrían lavar correctamente para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias.

Además, sugieren que aprender a beber directamente del vaso sería una solución más sencilla y práctica, ya que eliminaría por completo el uso de los popotes. Consideran que este enfoque es más natural y no plantea preocupaciones relacionadas con la higiene o la forma de los utensilios.

Por otro lado, algunos usuarios expresan su escepticismo hacia el miedo excesivo al envejecimiento y consideran que este tipo de videos son innecesarios y superficiales.

Reacción del público en redes sociales