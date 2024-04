Ángela Aguilar dice que para cantar reggaetón: “Todo depende”

La familia Aguilar estará de gira en diversas ciudades en Estados Unidos. Veinte espectáculos que contarán con una escenografía que sorprenderá a más de uno. Entre caballos, homenaje a los muertos, a las mujeres, y una selección de canciones que identifican la trayectoria de su dinastía, se desarrollarán los conciertos.

A tan corta edad Ángela Aguilar ha seguido los pasos de su padre Pepe Aguilar. La música ha inspirado a esta joven y su voz tiene un toque entre fuerza y dulzura. La artista ha logrado diversas colaboraciones, pero desde hace tiempo se maneja la posibilidad de que la intérprete pudiera incursionar en el reggaetón. ¿Tendrá alguna nueva propuesta?; aquí te contamos.

Música viejita

La cantante considera que las nuevas generaciones deben escuchar buena música y no aquella que agrega un tono vulgar y que desfavorece a las mujeres.

“Yo creo que hay mucha música hoy en día que es un poco irrespetuosa”, agregó durante la entrevista.

Para ella, los boleros son una música universal que le canta al amor, y por eso sigue haciendo este tipo de género.

¿Ángela Aguilar cantaría un reggaetón?

En relación a cantar otro estilo diferente al que está acostumbrada, enfatizó que primero le gustaría escuchar la letra del reggaetón. No se niega a lanzarse a esta faceta con alguna colaboración, pero primero prefiere estar segura de la letra del tema.

En el caso de cantar con Bad Bunny, no sería la excepción y pudiera aceptar algún dueto, solamente con una letra bonita.

Los internautas expresaron: “Hermosa esas canciones y no como otros cantantes pura ridiculez tu eres única especial tus vestuarios son hermosos y no andas como otras todas desnudas y eso no está bien”.

“Ella canta muy bonito, no esas canciones vulgares que no aportan nada bueno a la juventud”, “Como dijo Vicente Fernández está niña va a llegar hasta donde ni ella misma se imagina”, son algunos de los mensajes.