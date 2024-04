Aseguran que Shakira habría contratado un espía para vigilar a Piqué y a Clara Chía

Los rumores son rumores. Y se mantendrán de esa manera hasta que alguno de los protagonistas los confirme. Es por eso que nadie puede asegurar que Shakira haya contratado a un espía para vigilar a su expareja, Gerard Piqué y a Clara Chía.

Pero de que vuelan vuelan. Nadie sabe si en realidad este rumor es cieirto. La realidad es que, según reseña SDP Noticias, Shakira habría contratado a una persona que le ponga el ojo a Gerard Piqué y a Clara Chía.

¿Acaso la cantante colombiana no supera su ex? El informe del medio citado dice que no tiene nada que ver con tener sentimientos por Piqué. Lo que Shakira quiere ver, si en realidad es cierto eso del espía, es cómo tratan a sus hijos cuando ella no está.

Entonces habría contratado vigilancia para preservar el bienestar de sus hijos. No es la primera vez que aparece un rumor de este estilo. El el 2022, con la ruptura entre Shakira y Piqué bien en caliente se dijo que la intérprete de ‘Waka Waka’ contrató a un experto para confirmar cada paso que el exfutbolista daba en su vida privada.

En el medio del lanzamiento de un nuevo disco, el primero en años, Shakira explicó en una entrevista por qué se había mantenido alejada de la música.

Durante la entrevista, Shakira reveló que su relación con Piqué había frenado su carrera artística.

Expresó que necesitaba reconstruirse y encontrar una salida para sus emociones, lo cual logró a través de la creación de su nuevo álbum. Para la barranquillera, este proyecto musical fue una forma de catarsis, permitiéndole transformar el dolor y la frustración en creatividad, productividad, fuerza y resiliencia.