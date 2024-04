Carlos Ballarta: “Soy lo más fiel a lo que yo considero que es gracioso”

Carlos Ballarta tiene un nuevo camino en este 2024, en el que da un brinco a los grandes auditorios del país. Además, va a la conquista de otros territorios como muestra del momento que vive su carrera.

Publimetro platicó sobre su quinto show de stand up Tlatoani, en la que hace gala de su “humor ñero”.

“Mi trabajo es hablar, eso es algo que hace un comediante de stand, en la que la labor es hablar, hablar y que la gente lo oiga para transmitir un mensaje que le va a generar risa. No va a ser algo que te haga cambiar la perspectiva de tu vida, pero con este nuevo show, le doy a la gente mi opinión sobre la vida”, explicó Ballarta.

El nuevo tour de Carlos Ballarta es un espectáculo donde el comediante promete llevar por un viaje lleno de risas, reflexiones y anécdotas hilarantes, que tocan fibras sensibles, que hacen ver la vida desde una perspectiva cómica y divertida.

“Últimamente, ando no obsesionado, pero sí muy pensativo al respecto del tema de la relación entre diferentes generaciones; es decir, cómo nos intentamos relacionar con otras generaciones -un poco- más grandes. Están muy presentes temas como la corrección política y la paternidad. Es un año de elecciones y lo que la gente va a tener más en la cabeza, pues es la política; lo que menos quiero es meterle más política en la cabeza, es una forma muy leve de burlarme de ella en general. Y al mismo tiempo, también la paternidad y un poquito sobre mi historia personal, sobre quién soy yo, de dónde vengo y ya. Son temas bastante light, si lo vemos de un modo”.

Bajo el juicio público

Carlos Ballarta ha enfrentado el fenómeno de la cancelación, y ha estado en medio de la polémica.

“Creo que es parte también de la forma que uno tiene de entender lo que es la comedia. A veces, este tipo de polémicas que pueden surgir por algún chiste en específico, en la que la persona o personas que atacan o que no les parece el chiste en específico, pues tienen razón. Al final, ellos están expresando su opinión y su derecho a sentirse ofendidos”, compartió el standupero mexicano.

Explicó que en la comedia hay mucha susceptibilidad, “el problema que veo es que asumen que el comediante es un experto y que lo está haciendo con dolo, y no es así. La comedia como cualquier tipo de arte, tiene su curva de aprendizaje y uno cuando cree que le entienden, pues hay algunas personas que realmente no les da risa, porque claramente hay áreas de oportunidad en las cuales crecer y aprender. Pero también, muchas veces no se está abierto a un diálogo desde el principio, y se empieza como con el juicio y cosas de este tipo que terminan llevando a una polémica que nunca arregla nada y nada más sirve como para que haya clics en las notas de los medios de comunicación, pero no se lleva a nada”.

“Ahorita, pues encuentro un poquito absurdas e inútiles las polémicas. Entonces, de que existen, si existen, pero intento lidiar con ellas como mejor entiendo en el momento que ocurren, si es que llega a ocurrir una” — Carlos Ballarta

El comediante con más de diez años de trayectoria añadió, “tengo ciertas opiniones al respecto de cosas y también se me ocurren cosas chistosas que no vienen con una carga de opinión ni nada. Diría que la gente tiene la libertad de ir a los shows que quiera y de escuchar la comedia que le guste. Entonces, hay mucha gente que le gusta lo que hago y hay mucha gente no le gusta lo que hago; lo que intento hacer es ser lo más fiel a lo que yo considero que es gracioso y que reditúa algo a mi aprendizaje personal, que a fin de cuentas es el objetivo de la gente que hace algún arte”.

Standupero y papá luchón

Carlos Ballarta es standupero, actor, hace doblajes de películas, pero su mayor reto es ser padre.

“Mi carrera principal es stand up y el doblaje, pues me gusta. Está como el stand up arriba, y abajito el doblaje. El problema es que no tengo mucho tiempo -a veces- para dedicarme de lleno al doblaje. ¿Cómo me gustaría a mi dedicarme realmente? Además de los shows tengo a mi familia, tengo a mis dos hijos y tengo a mi esposa. Tengo que dedicarme a cosas también de un padre de familia. Entonces, a veces como que no cuadran los horarios, pero cuando se puede lo hago y cuando se da la chance, siempre estoy ahí dispuesto a trabajar”.

Próxima parada: Guadalajara

“Pues muy contento, feliz de que ahorita puedo presentarme en Guadalajara, porque de ahí es la familia de mi esposa y ahí nacieron mis hijos. Me gusta mucho ir para allá, disfrutar la comida, estar unos días ahí con la familia y si se puede, también hacer reír a la banda de Guadalajara, me gusta mucho la verdad, finalizó”

Shows en México