Song Kang ingresa al Servicio Militar y comparte emotiva carta para sus fans

Durante una conferencia de prensa, el actor surcoreano de 29 años de edad, Song Kang, dio a conocer que ‘Mi adorable demonio’ y ‘Dulce Hogar 2’, son sus últimos proyectos antes de su enlistamiento al Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur.

Song Kang inició su carrera en 2017 con la serie ‘El mentiroso y su amante’ (The Liar and His Lover), tras varios proyectos, fungió como conductor en el programa musical ‘Inkigayo’ de la cadena SBS para posteriormente participar en el reality show ‘Village Survival, the Eight’.

Sin embargo, fue en 2019 cuando alcanzó la popularidad tras participar en el melodrama de tvN titulado ‘Cuando el Diablo grita tu nombre’ (When the Devil Calls Your Name) y en ese mismo año protagonizó el k-drama original de Netflix ‘Love Alarm’, el cual fue renovado para una segunda temporada.

En 2020, Song Kang estrenó otro original de Netflix ‘Dulce Hogar’ (Sweet Home) y en 2021, lanzó la segunda temporada de ‘Love Alarm’, en ese mismo año, apareció en ‘Navillera’ de tvN y más tarde, protagonizó ‘Aun así' (Nevertheless) junto a la actriz Han So-hee. En 2022, fue seleccionado como el actor principal de ‘Las inclemencias del amor’ (Forecasting Love and Weather) de la cadena JTBC.

Song Kang anuncia su enlistamiento al Servicio Militar

Para 2023, Song Kang estrenó la segunda temporada de ‘Dulce Hogar’ (Sweet Home) y el drama ‘Mi adorable demonio’ (My Demon), sus últimos proyectos antes de enlistarse al Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur.

‘Mi adorable demonio’ llegará a Netflix el 11 de diciembre . / Foto: Cortesía (Netflix)

“Es una obligación natural. Lo he estado contemplando por un tiempo. En lugar de sentirme aprensivo, creo que cambiar mi forma de pensar puede ayudarme a crecer aún más. Me esforzaré por mostrar una mejor versión de mí mismo cuando regrese”. “Fue mi elección no retrasar el servicio militar. Mi lema es ‘No nos arrepintamos de nuestras decisiones’, por eso acepto mis decisiones y doy mi mejor esfuerzo en todo momento”, dijo Song Kang durante una entrevista.

Song Kang anuncia su enlistamiento al Servicio Militar. / Foto: Instagram

Song Kang comparte foto rapado

Fue el pasado lunes 29 de enero, cuando Song Kang por medio de su cuenta de Instagram oficial, compartió una serie de fotografías donde agregó en la descripción, dos emojis o emoticones. Sin embargo, algo que llamó la atención de sus más de 20 millones de seguidores, fue que su cabello ya es corto, en pocas palabras, el actor surcoreano, se rapó. Cosa que indicaría que está a punto de ingresar al Servicio Militar.

Song Kang revela fecha de ingreso al Servicio Militar

Y tras varios meses de especulaciones, el jueves 29 de febrero, la agencia Namoo Actors, dio a conocer la fecha exacta para el ingreso del actor y modelo Song Kang al Servicio Militar y será el próximo martes 2 de abril.

Song Kang anuncia su enlistamiento al Servicio Militar. / Foto: Netflix

“Expresamos profunda gratitud a los fans que siempre muestran amor por el actor Song Kang, y este es un aviso sobre el enlistamiento de Song Kang. Song Kang se alistará como soldado en servicio activo del ejército [de la República de Corea] el martes 2 de abril. No se llevarán a cabo eventos oficiales cuando ingrese al centro de capacitación de reclutas y se alistará de forma privada para evitar accidentes de seguridad debido a la congestión en el sitio, por lo que le pedimos su comprensión. Solicitamos el cálido amor y apoyo de muchas personas para que Song Kang regrese con buena salud y mayor madurez después de completar diligentemente su servicio obligatorio. Gracias”, compartió la agencia Namoo Actors a través de un comunicado oficial.

Song Kang se va al Servicio Militar

Y llegó el primero de abril, fecha en la cual, el actor surcoreano Song Kang ingresó a una facilidad en Corea del Sur, donde hará el servicio militar obligatorio. Asimismo, el también modelo compartió una carta para todos sus fans, la cual dice lo siguiente, “No estaré a tu lado por un tiempo, pero el tiempo pasará rápidamente. Espero volver a saludarte personalmente entonces con un corazón agradecido y sano. Cuando llegue ese momento, espero verte más feliz de lo que eres ahora. ¡Volveré con buena salud, seguro y feliz!”.