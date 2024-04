¿Qué decía? Clienta de cafetería denuncia acoso por mensaje en vaso

Las cafeterías se convirtieron, desde hace muchos años, en uno de los establecimientos más concurridos por estudiantes y trabajadores. Algunas empresas colocan en sus vasos el nombre del cliente para que este viva una “experiencia” más personalizada. Diversos baristas van más allá de lo simple y decoran los termos con más cosas, pero ¿qué es lo peor que se podría colocar en los recipientes?

En las últimas horas, una mujer llamada Kenia utilizó su cuenta personal de X para denunciar al empleado de una cadena muy popular por acosarla: “Hola @StarbucksMex hoy me sucedió esta desagradable situación con uno de sus baristas quien me puso esa frase debajo de mi nombre. Ya ni siquiera puedo pedir un café sin ser acosada, por favor eduquen a su personal y que ninguna mujer vuelva a llorar de impotencia como yo”.

La bebida decía “Giselle estás muy linda”, pese a que el posteo se realizó el 20 de febrero del presente año, no fue hasta estos días que el hecho tomó gran popularidad en la red social perteneciente a Elon Musk. La gran mayoría de internautas aseguraron que la mujer “exageraba” a lo que esta contestó: “Para todos los que vienen a atacarme y decir que no soy bonita, desde el anonimato de sus cuentas falsas, aquí estoy, sin miedo al escarnio público. Y claro que no soy bonita, soy HERMOSA y sobre todo bendecida por Dios”.

El acoso no es un juego

De acuerdo con las reformas de México, el acoso es asediar a “una persona solicitándole favores sexuales para sí o para un tercero, o (que) realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe”. Este delito será punible cuando se cause un perjuicio o daño: “Se especifican penas de uno a tres años de prisión y de 200 a 400 días de multa a quien lo cometa. Y se incrementarán en una mitad si la víctima fuera menor de edad o una persona sin capacidad para comprender el significado del hecho, sin importar que exista su consentimiento expreso”.