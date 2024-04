Lucero Mijares confesó cuál trabajo no le gustaría hacer en su vida

Es innegable que Lucerito Mijares es uno de los talentos emergentes que están comenzando a destacar, a pesar de su apellido importante, la joven hereda su talento genético al ser hija de Lucero y Manuel Mijares. Además, ha demostrado sus habilidades en el canto y actualmente es la protagonista de una obra de teatro musical, lo que ha generado la idea de que podría entrar en las novelas como su madre, quien se ha destacado por representar con éxito los papeles que se le han asignado frente a los reflectores, sin embargo, al parecer no comparten la misma aspiración.

¿Quiere actuar en melodramas?

Lucerito comenzó diciendo en una entrevista reciente: “Todos decían, igual y se va por las novelas como su mamá”, pero fue en diciembre de 2023 cuando dejó muy en claro que las novelas no son del todo una opción para ella: “El llamado a las 5 de la mañana, diario, me parte, no puedo”. La cantante reveló que no puede despertar antes de las 10 de la mañana porque le cuesta mucho trabajo.

Sin embargo, sigue luchando con su cama para poder ser más disciplinada al momento de madrugar.

Juego de Voces

Ahora la joven tiene más compromisos dentro de su jornada diaria. Estará junto a su padre dentro del programa ‘Juego de Voces’ que se estrena el próximo 14 de abril. Varias figuras del espectáculo también estarán en el nuevo reality del Canal de Las Estrellas.

Lucerito prefiere caminar dentro del género de la romántica, aunque no se niega a probar con los corridos tumbados. La artista acotó además que estará “padre” interpretar un dueto con Yuri o Ángela Aguilar. Con 19 años su carrera va imparable y se aspira que surjan más proyectos que la impulsen a alcanzar lo que más anhela a nivel artístico.