Actor de Televisa revela cómo sus adicciones hicieron que tomara loción con agua

Para nadie es un secreto que algunas celebridades, a pesar de su fama han enfrentado diversas dificultades en su vida que han conllevado a tener algunas adicciones, uno de estos personajes es Eduardo Yáñez, quien reveló en una reciente entrevista con Matilde Obregón lo que el alcoholismo le conllevó a hacer durante algún tiempo.

Eduardo Yáñez habla sobre su alcoholismo

A sus 63 años de edad, Eduardo Yáñez aún continúa protagonizando proyectos como ‘Golpe de Suerte’, siendo reconocido hasta la fecha como uno de los galanes de telenovelas más cotizados.

Sin embargo, una parte de su vida se vio nublada luego enfrentar su alcoholismo, revelando que este mismo problema lo llevó a tomar algunas decisiones fuera del lugar.

“Ya pasó mi época de ped*te, me porté muy mal, cinco años duré en el alcohol, pero de manera gruesa, no la copita que todo mundo se sabe echar en la mesa, a la hora de la comida, no”, indicó el famoso.

Asimismo, Yáñez explicó que cada noche tomaba una botella de Whisky: “En el día como estaba trabajando no tomaba, pero llegaba a casa y me entraban los conflictos de la infancia, esas pend*jadas y empezaba a tomar”.

“Sientes que el alcohol te cura y te vuelves más valiente, empieza en las reuniones y vas cayendo en soledad, hasta que lo haces sistemáticamente tu solo, te flagelas, sufres, te engañas y me enrede en eso por cinco años, muy fuerte”, confesó.

De esta manera, Eduardo indicó que no se había dado cuenta de la gravedad del asunto hasta que terminó tomándose una loción, es ahí cuando decidió pedirle ayuda a su asistente.

“Gerardo Ledezma era mi asistente en esa época y él me ayudó (...) Había noches que me tenían que amarrar porque si no, yo solo me salía, me iba por un trago a las dos o tres de la mañana y entre ese tiempo de dejarlo, no, caía de nuevo (...) Afortunadamente en mí ganó mi vanidad porque físicamente te destruyes”, dijo.

“Un día terminé tomando Acqua Viva, loción para cuando te rasuras, con agua de la llave, ya no había más alcohol, no estaba capacitado para salir a la calle, estaba mal, pero yo quería seguir tomando, te quieres morir, según tú te estás muriendo, pero eres bien cobarde, porque para morirte te metes un balazo y rápido”, señaló, indicando además que al siguiente día despertó con la cara roja, llena de ronchas, con las venas saltadas, hinchado y con los ojos rojos.

“Me vi en el espejo y decidí que no era lo que yo quería de mí y lo dejé”.