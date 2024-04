Acusan de “ofensa cultural” a la nueva canción de Yeri Mua y esto respondió la cantante

La cantante Yeri Mua se ha visto envuelta en una polémica tras ser acusada de “ofensa cultural” en su nueva canción “Ojitos Chiquititos”.

Una creadora de contenido asiática en TikTok, conocida como estelahao, expresó su descontento y mencionó que la canción parece sexualizar los rasgos asiáticos.

Así mismo lo comentó después de que le preguntasen si podía cantar la canción: ‘’No, no la voy a cantar porque si me siento ofendida como una china’'. ‘’Tal vez no sea su intención de ofender, o ni siquiera se da cuenta, pero en efecto si hace el uso de ‘Asian Fishing’ (sexualizar los rasgos asiáticos) y no estoy de acuerdo con eso.’’

Y continuó: ‘’Está bien si te gusta una cultura y te quieres inspirar de ella, pero vamos, ¿ya vieron las letras? ¿Las acciones en el video musical? Con este look asiático ella está haciendo la fetichización y las sexualizacion del asiáticas, independientemente si es su intención o no, eso está mal’'

En respuesta a estas acusaciones, Yeri Mua emitió un tweet que decía: ‘’Si alguien se sintió ofendido con alguna canción mía lo lamento🫶 yo solo quiero salir a perrear 💕 con mis ojitos chiquitos chinitos de tanto fumar 🚬😍 YA LLEGAMOS A 4 MILLONES OMGGGG💖💖💖'’

Si alguien se siento ofendido con alguna canción mia lo lamento🫶 yo solo quiero salir a perrear 💕 con mis ojitos chiquitos chinitos de tanto fumar 🚬😍 YA LLEGAMOS A 4 MILLONES OMGGGG💖💖💖 pic.twitter.com/jxyCnzgaDI — tu bratz favorita (@yerimua) March 31, 2024

Sin embargo, también comentó en el propio vídeo de estelahao:

‘’¡Una disculpa ❤️entiendo totalmente tu punto 💕 y tienes razón, jamás fue con mala intención! Lo tendré en cuenta en mis siguientes canciones 💕'’

Reacción del público en redes sociales