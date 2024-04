SEVENTEEN regresa a conquistar el mundo con su nuevo álbum ‘17 IS RIGHT HERE’. / Foto: PLEDIS Entertainment

Tras un año inolvidable, los íconos del k-pop SEVENTEEN regresarán el 29 de abril con su nuevo álbum de éxitos ‘17 IS RIGHT HERE’. Por otro lado, su álbum anterior FML de 2023 fue nombrado el álbum más vendido del mundo por la IFPI con 6,4 millones de unidades vendidas alrededor del mundo.

La noticia se anunció el 31 de marzo al final de su concierto ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO INCHEON’ que acumuló 56.000 fans durante dos noches. Un breve teaser reproducido al final del show presentó a las tres unidades (hip-hop, performance y voz) con una estética distinta y reveló el título del tan esperado álbum.

También se lanzó un teaser animado creado en colaboración con el ilustrador Max Dalton, ampliamente conocido por su trabajo en la película The Grand Budapest Hotel. Mostrando una colección de escenas coloridas que representa cada uno de los lanzamientos pasados de SEVENTEEN, el teaser ofreció un primer adelanto de cómo 17 IS RIGHT HERE es una orgullosa representación del pasado, presente y futuro de SEVENTEEN.

Según el tracklist (hidden ver.) publicado hoy, el álbum de dos CDs estará compuesto por icónicas canciones de la agrupación y conmemorará sus logros creativos. El tracklist parcial pero extenso incluye versiones coreanas de 8 sencillos japoneses, así como 20 sencillos de lanzamientos coreanos anteriores, incluyendo grandes éxitos como “VERY NICE”, “Don’t Wanna Cry” y “Super”.

El anuncio del álbum continúa el notable ascenso del grupo de 13 integrantes, que finalizó 2023 con más de 16 millones de álbumes vendidos y se llevó a casa el título de álbum más vendido en el mundo con su décimo mini álbum FML, lanzado en abril de 2023. Con su fama como rompeescenarios del k-pop, SEVENTEEN también está listo para dejar su huella en Glastonbury y Lollapalooza Berlín en los próximos meses.

La preventa de 17 IS RIGHT HERE ya está disponible, el álbum se lanzará el 29 de abril a las 6 PM KST (3 AM CST). Puedes encontrar más información sobre la preventa en Weverse.

