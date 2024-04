TOMORROW X TOGETHER regresa con su sexto mini álbum ‘minisode 3: TOMORROW’

Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) comparten hoy su sexto mini álbum ‘minisode 3: TOMORROW’, junto con el video musical del sencillo principal “Deja Vu”. Su anticipado comeback llega seis meses después del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, The Name Chapter: FREEFALL.

‘minisode 3: TOMORROW’, narra una odisea nostálgica de recordar una promesa olvidada hace mucho tiempo y aventurarse a reunirse ‘contigo’ para cumplir ese compromiso. A lo largo de las siete canciones: “I’ll See You There Tomorrow”, “- --- -- --- ·-· ·-· --- ·–”, el sencillo principal “Deja Vu”, “Miracle”, “The Killa (I Belong to You)”, “Quarter Life” y “Deja Vu (Anemoia Remix)”—TOMORROW X TOGETHER declaran que el ‘mañana’ ‘contigo’ es su fuente de esperanza y fuente de salvación.

TOMORROW X TOGETHER comparte última ronda de fotos conceptuales y clips para ‘minisode 3: TOMORROW’. / Foto: BIGHIT MUSIC

El nuevo álbum resume la discografía icónica de TOMORROW X TOGETHER, entrelazando The Dream Chapter, The Chaos Chapter y The Name Chapter. El sencillo principal “Deja Vu” destaca su narrativa general con letras como “I run away innumerables times” y “be my eternity” en referencia a “Run Away”, el sencillo principal de The Dream Chapter: MAGIC. El código Morse, visto por primera vez en su sencillo debut “CROWN”, reaparece en la segunda pista “- --- -- --- ·-· ·-· --- ·–”, agregando capas de profundidad a su narración. A través de este álbum, la voz principal de la Generación Z entrelaza hábilmente los hilos de su narrativa en evolución que abarca los últimos cinco años, no solo resaltando su originalidad sino también evocando nostalgia en los fanáticos.

Fusionado con elementos de Trap, Rage y Emo Rock, el sencillo principal “Deja Vu” es una pista pop híbrida que resalta el sentimentalismo conmovedor único de TOMORROW X TOGETHER con una oleada de energía. El vídeo musical captura un viaje para recordar recuerdos a través de imágenes oníricas. Cambia hábilmente entre fotogramas coloridos y monocromáticos mientras utiliza técnicas cinematográficas únicas para mejorar la narrativa de ensueño. Junto con la actuación matizada de los miembros, el video cautiva al público con una narración visual impecable.

Tras presentar su muy esperado sexto mini álbum, TOMORROW X TOGETHER celebró el lanzamiento a través de un concierto transmitido alrededor del mundo a través de Weverse Live y el canal de YouTube HYBE LABELS a las 8 PM KST. La banda líder de la Generación Z también se embarcará en la etapa estadounidense de su gira mundial ‘ACT: PROMISE’ a partir del 14 de mayo, con 11 conciertos en 8 ciudades.