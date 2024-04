¿Se arrepiente? Eduardo Yáñez vuelve a hablar de la violenta reacción que tuvo contra Paco Fuentes

Eduardo Yáñez ha protagonizado varios encontronazos con los medios de comunicación, por preguntas que lo han incomodado, ya que no le gusta hablar de su vida personal. Pero ninguno ha sido tan insólito como la agresión que tuvo contra el periodista de El Gordo y la Flaca, Paco Fuentes.

El incidente ocurrió hace siete años (en el 2017) y le dio la vuelta al mundo como uno delos videos más virales de la televisión mexicana (aunque ocurrió en los Estados Unidos). Paco Fuentes presentó cargos ante las autoridades y se supo tiempo después que llegaron a un acuerdo.

Ahora, en una entrevista con Matilde Obregón, el actor que ahora tiene 63 años vuelve a hablar sobre este vergonzoso hecho que claramente es una mancha para su carrera.

Tanto es un episodio oscuro que quiere que se olvide, porque ha sido relevante a la hora de buscar trabajo. Aunque se contradice en sus palabras, porque dice que todavía tiene guardado el video.

“No se lo mando a nadie, lo que quiero es que ya se olvide, por favor, porque además se encargaron de darle muchas interpretaciones”, dice Eduardo, según reseña El Heraldo.

“Mucha gente me defendió: colegas, compañeros, actores y actrices, pero sí hay una cosa muy clara y es que yo no hablo de mi vida personal y menos permito que se le falta el respeto a mi familia. No tengo por qué hacerme el chistosito cuando yo no le hago eso a los demás”, dijo sobre el penoso episodio sobre el que claramente no está arrepentido.