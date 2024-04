Actor tacha a Blanca Soto de “Grosera”, ¿qué dijo?

Blanca Soto ha sido mencionada una vez más, pero en esta oportunidad por el actor Martín Barba, quien confesó durante una entrevista que no le gustaría trabajar nuevamente con ella, esto debido a que la considera “muy grosera”, asegurando que cuando trabajaron juntos en la serie ‘Señora Acero’ fue demasiado incómodo para él, ya que en varias ocasiones hizo algunos comentarios en referencia a él.

Según lo comentado por Barba, eran varias las razones por las que consideró incómodo el momento, una de estas era que pedía ayuda para que su personaje luciera con un poco de sudor, indicando que la actriz le dijo que eso podía hacerlo a través de la actuación sin necesidad de estar ocupando utilería.

“Lo voy a decir por primera vez y en exclusiva, con Blanca Soto (no trabajaría). Aparte creo que la industria lo sabe, hay gente de la que nadie habla bien, ay es no cierto, no sé, pero con ella fue muy complicado y nada me tocó respirar profundo... Era una serie de narcos, de muchas escenas de acción y yo gracias a mi preparación sé que no debo de opinar mucho del trabajo de los demás y que hay que tratarlos con respeto”, aseguró.

Además de esto, el actor también dijo que incluso, ella se llegó a quejar de él con los productores, creando falsas acusaciones en su contra.

“Otro día estábamos en una escena de acción, yo estaba manejando y ella todo el tiempo de ‘yo no quiero que manejes tú y porque no sé qué’. Fue de estoy haciendo el esfuerzo... Después pasó que teníamos otra escena de acción con una pistola, nos marcan la escena y ella comenzó a gritar y dijo que yo me había acercado más a ella de lo que necesitaba acercarme y que la bala le había pegado en la cara y que le había quemado”, afirmó.

Por otro lado, Martín Barba señaló que ya la situación se estaba tornando incómoda y que, a pesar de las acusaciones que realizó en su contra, la producción lo respaldó.

“Yo me sentí súper incómodo, lo bueno es que todos sabían cómo era ella y literal dijeron ‘no es verdad que le hubiera pegado, porque tendría una marca y no la tiene’. Hablo con la producción y me dicen ‘Perdónale porque está enojada porque no había un doble, y yo así de ‘sí qué horror’”, dijo.

Barba también dijo que, debido a los comportamientos de Soto, la producción decidió cambiarla como protagonista. “La cambiaron, sí fue por eso porque los problemas eran duros y pusieron a Caro Miranda”, señaló.