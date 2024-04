“Increíble el nivel de plagio”, Danna es acusada de copiar a cantante argentina

Danna se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva por nombre ‘Childstar’, por lo cual este 2 de abril estrenó el primer adelanto del esperado disco, mismo que desató un sinfín de comentarios en redes sociales, especialmente porque algunos usuarios señalaron plagio en parte del concepto.

La cantante mexicana está lista para transformar por completo su carrera artística, en especial con el lanzamiento de su nuevo disco ‘Childstar’, el cual estará disponible a partir del próximo 11 de abril, intentando reivindicar su propuesta musical.

Danna Paola - CHILDSTAR (Marisol Argumedo)

Danna es acusada de copiar a Lali Espósito

Previo al lanzamiento del nuevo material discográfico, Danna convocó a una conferencia de prensa para hablar de los detalles de la temática que abordará en el disco, además de compartir un video en el que plasmó la idea general.

Luego de la publicación en sus cuentas oficiales, surgieron diversas de reacciones, en las que destacaron usuarios de redes sociales al señalar a la cantante de plagio al comparar su video con el de Lali Espósito, una cantante argentina que tuvo un concepto bastante parecido.

“Es increíble el nivel de PLAGIO que maneja Danna Paola, realmente una falta de respeto a una colega que siempre la bancó”, escribió un usuario en X.

es increíble el nivel de PLAGIO que maneja danna paola, realmente es una falta de respeto a una colega que siempre la bancó pic.twitter.com/cnl9d0n7Zc — theag*stin (@theeagustin) April 2, 2024

Al respecto de las aspectos semejantes, resaltan la parte final de los videos, ya que tanto Danna como Lali aparecen entre varias personas, además del símbolo que se remarca en los ojos de las cantantes y la estética en general que se encuentra plasmada en el clip.

Danna lanza adelanto de su nuevo álbum

A pocos días del estreno del nuevo material discográfico de la intérprete de “Mala fama” y con motivo de una conferencia de prensa comenzaron a circular fotografías y videos del álbum, por lo cual, Danna decidió compartir un adelanto con el concepto general.

“La noche siempre ha sido mi mejor amiga, mi compañera, desde niña, la única que me ha escuchado sin juzgar, sin querer nada a cambio. Y me vencieron, el miedo, la soledad, los acordes menores siempre me han hecho llorar, el dolor de una decepción tras decepción, me habían acorralado hasta drenar el último aliento que existía en mí y todo bajo un reflecto, bajo la opinión, me volví tan fría que quemaba, estaba tan rota que cortaba, no había sonido en el corazón, era escalofriante verme sonreír y no sentir nada”, narró a lo largo de un video.

La noche siempre ha sido mi mejor amiga… CHILDSTAR - ABRIL 11 https://t.co/c2Z1KiQgy2 pic.twitter.com/HGlTLJM6zk — Danna (@dannajustdanna) April 2, 2024

Tal y como ha comentado Danna, a través de ‘Childstar’ intentará plasmar ciertos momentos de su vida que estuvieron relacionados con su carrera desde que comenzó en la industria del entretenimiento a muy temprana edad.