“Descubrí cosas de mi vida, de mi niñez, que son muy oscuras”, Danna

TÍTULO

Empoderada, pero a la vez vulnerable y expuesta, estas son algunas de las características que Danna nos muestra en Childstar, su nueve propuesta musical en la que según sus palabras “tuvo que enfrentar a sus fantasmas del pasado para poder encontrarse”.

Danna Paola - CHILDSTAR (Marisol Argumedo)

La intérprete se reunió con algunos de sus fans y la prensa para escuchar los 12 temas que forman parte de este material discográfico, situación que le causó “felicidad” y también “ansiedad”, al punto de no querer salir de su casa hacia el cine, donde ya era esperada para presentar su música.

Pero Danna llegó y escuchó, junto a seguidores y medios de comunicación, uno a uno los temas de Childstar; de los cuales ya conocemos XT4S1S, 1Trago, Tenemos que hablar y Aún te quiero.

Al terminar dicho escucha expresó, “podría decir que como artista llevo mucho tiempo descubriéndome, y creo que por fin llegué al punto donde encontré mi voz como artista, mi sonido. Me encanta tener la oportunidad de expresarme, de ser yo misma y ayudarme. En este álbum hay varios momentos de mi vida que me marcaron y por supuesto haber sido una niña estrella me construyó”, expresó la cantante sobre Childstar, y agregó, “me gustaría que en cuanto saliera pudieran disfrutarlo, que los acompañe en algún momento de su vida. Sobre todo es un regalo para mí y es mi trabajo más auténtico hasta el día de hoy y eso me ilusiona mucho”.

La también actriz presentó un minicorto en el que se le escucha decir, “el dolor de una decepción tras decepción me habían acorralado hasta drenar el último aliento que existía en ningún momento y todo bajo un reflector. Me volví tan fría que quemaba, estaba tan rota que cortaba”, para dale pie a distintas imágenes de sus nuevos temas.

Danna y el proceso creativo Childstar

Danna además compartió cómo surgieron dichas canciones, “la inspiración nació desde la oscuridad, desde la depresión, desde el bloqueo creativo, desde no saber a dónde volver. A mis 27 años me sentía perdida muy perdida. Este es un proyecto me llevó casi cuatro años, desde la pandemia empezamos a trabajar en este álbum, fue un proceso de mucha introspección personal más que de lo profesional. Descubrí cosas de mi vida, de mi niñez, que a veces son muy oscuras, pero al mismo tiempo eso me ha hecho la mujer y la artista que soy”.

La cantante también comparó Childstar como las etapas que se viven durante un fin de semana. “Cada canción tiene su momento, la última que grabamos fue Amanecer, y es la penúltima del álbum. Digamos que el intro del disco es un viernes por la noche y termina a las seis de la mañana de un lunes escuchando a los pajaritos. Cada canción justo representa una parte de la fiesta”.

Danna Paola - CHILDSTAR (Marisol Argumedo)

Danna explicó los simbolismos que tiene esta producción como la estrella que encontramos en el título, la cual ya se tatuó, “es algo que me identifica, significa mi trabajo, el trabajo que costó llegar a donde estoy y que nadie me regaló. También es concientizarme en que quiero seguir puliéndome como un diamante para cada vez brillar más. El brillar para mí también se tienen que distinguir al vivir en un universo completamente oscuro, me identifico completamente con eso, y sobre todo que no soy estrella fugaz, no soy una estrella de paso. Estoy segura de que quiero hacer música siempre y quiero compartir mis experiencias en mis letras, que la gente que me escucha se pueda sanar conmigo, porque pues para eso es la vida para cagarla, aprender, sanar, llorar, gritar, bailar y enamorarnos, cuántas veces sea necesario”.