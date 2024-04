Danna muestra adelanto de su disco tras filtraciones en redes sociales

La cantante mexicana está lista para transformar por completo su carrera artística, en especial con el lanzamiento de su nuevo disco ‘Childstar’, el cual estará disponible a partir el próximo 11 de abril, intentando reivindicar su propuesta musical al plasmar ciertos momentos que marcaron su vida a nivel profesional.

La famosa intérprete comenzó su carrera desde muy pequeña al incursionar en producciones de famosas telenovelas infantiles, en donde se ganó la atención de los televidentes por su talento frente a las cámaras, no obstante, desde hace varios años decidió enfocarse totalmente en su carrera musical.

Danna lanza adelanto de su nuevo álbum

A pocos días del estreno del nuevo material discográfico de la intérprete de “Mala fama” y con motivo de una conferencia de prensa comenzaron a circular fotografías y videos del álbum, por lo cual, Danna decidió compartir un adelanto con el concepto general.

“La noche siempre ha sido mi mejor amiga, mi compañera, desde niña, la única que me ha escuchado sin juzgar, sin querer nada a cambio. Y me vencieron, el miedo, la soledad, los acordes menores siempre me han hecho llorar, el dolor de una decepción tras decepción, me habían acorralado hasta drenar el último aliento que existía en mí y todo bajo un reflecto, bajo la opinión, me volví tan fría que quemaba, estaba tan rota que cortaba, no había sonido en el corazón, era escalofriante verme sonreír y no sentir nada”, narró a lo largo de un video.

Tal y como ha comentado Danna, a través de ‘Childstar’ intentará plasmar ciertos momentos de su vida que estuvieron relacionados con su carrera desde que comenzó en la industria del entretenimiento a muy temprana edad.

Danna inicia una nueva etapa en su carrera

A través de una entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante mexicana había revelado que estaba preparada para los cambios en su nueva etapa musical, pero no fue hasta hace unas horas que lo hizo oficial.

La nueva identidad de la artista será Danna, intentado dejar atrás su etapa como estrella infantil en telenovelas, dando paso a su próximo lanzamiento musical, el cual será su tercer disco de estudio, que podría estar disponible en algunas semanas.

La intérprete de “Mala fama” sigue ganando terreno en la escena musical, siendo reconocida por sus letras musicales y el poder de su voz. Mediante su nuevo lanzamiento, Danna intenta reflejar su evolución como artista y el desarrolló que ha tenido desde el inicio de su carrera profesional.