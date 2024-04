Jay de la Cueva presenta su primer disco como solista

Tras una brillante carrera como miembro y fundador de varias bandas icónicas para la música mexicana, Jay de la Cueva estrenó, el pasado 28 de marzo, su primer álbum solista: una colección de 11 canciones que demuestran el genio y la sensibilidad del compositor.

Pocos días después de la despedida de Moderatto, el intérprete compartió su disco y sorprendió a sus seguidores con una presentación en el festival Pa’l Norte, donde miles de personas pudieron escuchar temas como “Volver A Ser”, “Más Adelante” o “Tokyo”.

En entrevista con Publimetro, Jay de la Cueva confesó vivir días con muchas emociones similares a estar en una montaña rusa: “Me he encontrado en un grado alto de vulnerabilidad y fragilidad, pues dejar una banda de tantos años no es fácil. Por otra parte, tocar por primera vez el domingo mi álbum fue muy bonito. Entonces estoy con con todas estas emociones”.

Con respeto al proyecto ‘Jay de la Cueva’, el exintegrante de Fobia expresó que fue muy incómodo y difícil, pero ya esta listo para gozar y disfrutar de este nuevo camino: “Estoy queriendo cambiar la palabra del miedo por curiosidad me encuentro muy curioso a descubrir qué regalos trae este disco. Tengo fe en el presente, no perderme de lo que estoy viviendo ahorita”.

Pese a que en septiembre de 2023 Jay de la Cueva presentó su primera canción del disco, estrenarlo hasta marzo, del presente año, fue por un aspecto de planeación que requería de tiempo y esfuerzo, sin embargo ahora se siente libre: “Liberar mi álbum me tiene aliviado, ya no me pertenece a mí. Desde hace años ya tenía una propuesta de un contrato discográfico de solista y he venido postergando eso”.

“Yo pensaba que un día tenía que ir al Tíbet para poder estar cinco minutos en silencio y lograr tener una meditación profunda, pero con disciplina me di cuenta que mi meditación o mi lugar más profundo era en el escenario”, confesó el entrevistado al ser cuestionado sobre cómo es pasar de una presentación en banda a una como solista.

Jay de la Cueva se despidió con el siguiente mensaje: “Agradecerle a cada una de las personas que que se toma el tiempo para escuchar mi música. Invitarlos a escuchar mi música y a que la compartan porque sigo pensando que la música de boca en boca va tomando fuerza, esta energía”.