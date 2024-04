Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, comparte adelanto de su nueva canción y nadie cree que esa sea su voz

Kimberly Flores muy pronto lanzará una canción titulada “Triple ja ja ja”, que sería el segundo de su carrera, después de hacer su debut como cantante junto a su esposo Edwin Luna.

Hace aproximadamente seis meses, la pareja lanzó “La Persona Correcta”, un tema de amor que fue bien recibido por la fanaticada de La Trakalosa, pero que al público en general no le convenció mucho.

En especial, porque no creen que Kimberly Flores tenga el talento suficiente para ser cantante, más aún en el género regional mexicano, que es el que está incursionando.

¿Kimberly Flores quiere convertirse en la sensación de la música grupera?

En el adelanto que compartió Kimberly Flores de “Triple ja ja ja”, se nota que le invirtieron mucho en el vídeo que lanzará el próximo 5 de abril, porque se ve muy bien, en especial su look.

Se espera que la canción esté disponible en principales plataformas musicales como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal y Amazon Music.

En el adelanto del video, se le puede escuchar a Kimberly Flores tararear y algunos aseguran que no suena como su voz real, aunque la realidad es que no se escucha mucho de su voz para determinar si es ella quien canta o no.

De momento, solo queda esperar al estreno del nuevo tema de la esposa de Edwin Luna y ver cuánto ha mejorado desde que hizo su debut como cantante hace seis meses, donde no recibió tan buenas críticas de la mayoría del público.