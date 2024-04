Entérate del accidente que vivió Lili Estefan en sus vacaciones

Luego de una ardua jornada laboral no hay como disfrutar de unas vacaciones, tal como lo ha hecho Lili Estefan quien viajó junto a su familia a la nieve en Aspen, Colorado. Nuevamente, la presentadora de Tv está de regreso y contó en exclusiva todos los momentos que coleccionó en esta nueva aventura.

En sus redes sociales la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ publicó los maravillosos días que vivió, sin embargo no todo fue color de rosa puesto a que mientras vacacionaba sufrió un accidente.

Al respecto, Lili dio algunos detalles de lo que le ocurrió durante su estadía en el paraíso nevado favorito de las celebridades, afirmando que tuvo que ser asistida por los médicos.

“Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña, que tengo el video pero no me atrevo a darlo para que no se rían de mí. Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda”, relató la también modelo frente a las cámaras.

Así mismo, contó cómo fue que los servicios de urgencias llegaron para prestarle ayuda. “Fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día, después de haber esquiado todas las montañas sin problema. Llevaba 7 días seguidos esquiando”, explicó la cubana indicando parte del movimiento que se dio en el sitio.

Entre tanto, agregó que “Me bajaron de la montaña en una camilla con una frazadita, me faltaba nada más que el chocolate caliente. Claro, te caes en la montaña y te caes arriba y te tienen que bajar”.

Finalmente, recordó cómo las personas que se encontraban en el sitio lograron reconocerla tras caer en la nieve. “Aparentemente la gente de la montaña me vio bajar en la camilla. Besos a la gente que se preocupó, a lo mejor mañana pongo el video para que se rían. Para aquellos que tienen miedo, primera vez que me pasa y no fue mal, porque yo siempre veía a la gente en la camilla y uno se asusta”, sentenció.