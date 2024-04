¿Pablo Montero se va sin pagar en restaurante?

Internautas aseguran que no es la primera vez que el famoso se comporta así (Mariana L)

Luego de circular una denuncia ciudadana por las redes sociales, recientemente Pablo Montero ha estado en el ojo del huracán por su presunto mal comportamiento desde un restaurante en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Tal señalamiento se dio a conocer por una mujer identificada en la red social como Monse Adeur Zenitram, quien a través de un post informó que el cantante habría aprovechado un momento de descuido de los meseros del establecimiento de comida, y aprovechó la ocasión para irse sin pagar la cuenta de todo lo que había consumido.

Junto a la foto se lee el siguiente mensaje “Hoy me tocó ver a este señor Don Pablo Montero, en los aguachiles playa del Carmen, Av 34. Si alguien me lo cuenta no lo creo, se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando descuido de los meseros, qué poca neta. Ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo, para que haya personas como este tipo”.

Enseguida, varios medios locales compartieron la publicación de la denunciante quien en estos momentos mantiene su usuario como privado, tras ser pública la imagen que compromete al artista.

Además, los internautas también han hecho viral el contenido pese a que la fuente original no brindó más detalle sobre el tema.

¿Qué opinan los seguidores del también actor?

Las reacciones de los fans no demoraron en hacerse sentir por las redes, quienes no han quedado impresionados por el supuesto acto cometido por Pablo Montero, pues comentan que no es la primera vez que lo hace.

“Y eso que no lo han visto cuando está borracho”, “Él siempre hace eso, también lo hizo en Cancún”, “Siempre lo hace, no es novedad”, “Jaja, aún nos debe el café, no fuimos las únicas”, “Una demanda que le metan ante el MP, prácticamente lo que hace es un robo de consumo”, han sido algunos de los mensajes.