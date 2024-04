Yahir finalmente dio su opinión del rumor sobre su romance con Carlos Rivera, ¿qué dijo?

En días recientes circuló en las redes sociales un escandaloso rumor que vinculaba sentimentalmente a Yahir y a Carlos Rivera, algo que a muchos les costó creer por lo escabroso de la noticia.

El rumor decía que los exacádemicos habían tenido un tórrido romance hasta que Yahir cortó todo con Carlos Rivera, quien en venganza decidió meterse con su hijo Tristán, y que por eso el cantante ya no quiere saber más nada de su hijo.

Sí saben que lo de Yahir y Carlos Rivera es fake, verdad? pic.twitter.com/WAjl1p5Uos — Codzito 🦩 (@gcasango) March 26, 2024

Si bien la mayoría de los programas de noticias se burlaron de este rumor y lo calificaron de exagerado y poco creíble, los involucrados no habían dicho nada al respecto hasta ahora, que se le preguntó a Yahir directamente sobre ello.

¿Qué dijo Yahir sobre su supuesto romance con Carlos Rivera?

Un reportero del programa “De primera mano” pudo preguntarle a Yahir sobre el rumor que circuló hace días en redes sociales que decía que había tenido un romance con Carlos Rivera.

¿Yahir y Carlos Rivera fueron amantes? Este "chisme" enloquece al Internet



Un rumor asegura que Carlos Rivera y Yahir fueron amantes en el pasado, el hijo del cantante podría estar involucrado. pic.twitter.com/Rn3eU386Te — El Estatal Quintana Roo (@estatal_el) March 29, 2024

“Órale, hace muchos años que no veo a Carlos. Siempre echándole porras desde acá, ya sabes lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo lleva su carrera. Hace mucho tiempo que no lo veo, que no habló con él la verdad”, expresó Yahir.

Cuando el reportero le preguntó si no le molestaba que dijeran que habían sido amantes, contestó que no: “No, a mí me valen madres, que hablen lo que quieran”.

Muchas personas han aplaudido la forma en cómo Yahir respondió a este rumor, porque no se molestó que creyeran que era gay, ni realizó comentarios homofóbicos como suele suceder en estos casos con la mayoría de los hombres en la farándula.