La séptima temporada de ‘My Hero Academia’ revela fecha de estreno. / Foto: © K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project

La batalla decisiva entre héroes y villanos se acerca mientras Deku y todos en la U.A. se preparan para una guerra inevitable en My Hero Academia temporada 7. Los nuevos episodios se estrenarán semanalmente a partir del 4 de mayo a las 3:30 AM CST, en transmisión simultánea desde Japón, sólo en Crunchyroll para todo el mundo, a excepción de Asia.

Además, Crunchyroll también emitirá My Hero Academia: Memories, una serie especial de cuatro episodios que resumirá todo el anime hasta la fecha. Desde el examen de acceso de Deku a la U.A. en la primera temporada hasta el arco del Héroe oscuro en la sexta, el público podrá ponerse al día antes de que la épica historia continúe en la séptima. My Hero Academia: Memories se emitirá semanalmente desde Japón a partir del 6 de abril a las 3:30 AM CST, en streaming sólo en Crunchyroll, también en todo el mundo, exceptuando Asia.

Tanto My Hero Academia: Memories y My Hero Academia temporada 7 serán doblados al inglés, español, portugués brasileño, francés, alemán e italiano. La fecha de estreno de los doblajes se anunciará más adelante.

Dirigida por Naomi Nakayama, la séptima temporada de My Hero Academia es la emocionante continuación de la serie de anime basada en el popular manga homónimo de Kohei Horikoshi, publicado en la Weekly Shonen Jump de Shueisha. La composición de la serie corre a cargo de Yosuke Kuroda.

La adaptación al anime de la séptima temporada de My Hero Academia es producida nuevamente por el estudio de animación BONES, que este año celebra su 25 aniversario. El legendario estudio es conocido por Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Soul Eater, Space Dandy, Bungo Stray Dogs, Mob Psycho 100, Carole & Tuesday y la serie de ciencia ficción estrenada este año Metallic Rouge.

El personal de producción adicional incluye al director en jefe Kenji Nagasaki, los diseños de personajes de Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima, la dirección de arte de Shigemi Ikeda y Yukiko Maruyama, el diseño de color de Kazuko Kikuchi, la dirección de fotografía de Takafumi Sawa, la edición de Kumiko Sakamoto, la dirección de sonido de Masafumi Mima y la música de Yuki Hayashi. El tema de apertura será interpretado por TK de Ling Tosite Sigure, quien interpretó el tema de apertura “Unravel” para Tokyo Ghoul.

