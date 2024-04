‘El Castigo’ llega a los cines mexicanos, conoce los detalles

Ana conduce el auto con un semblante que delata enojo e impotencia, en el asiento del copiloto viaja Mateo, su esposo, quien insiste en que regresen, Ana piensa que aún no es suficiente, pero ante la insistencia de su marido decide volver. Se detienen frente a un imponente bosque, ambos comienzan a llamar a Lucas, su hijo; sin embargo, este no responde, no hay más que una frondosa maleza. Mateo le reprocha a Ana que esta vez ha ido demasiado lejos con el castigo, que no era para tanto y ahora deben enfrentar algo mucho peor.

Con esta secuencia comienza el nuevo largometraje del reconocido director chileno Matías Bize, titulada El castigo, en ella se explora la maternidad desde sus diferentes aristas, en un contexto en el que comúnmente a las mujeres se les somete a una fuerte exigencia de cumplir con el rol perfecto como madre: abnegada, compasiva, amorosa, tierna; dejando a un lado que, fuera de ese papel, hay un ser humano que también lleva consigo sus propias frustraciones, sueños y obligaciones.

Esta cinta se suma a la filmografía del director en las que reflexiona sobre las relaciones de pareja, como la nostalgia por el amor no concretado de ‘La vida de los peces’, un evento trágico que separa a una pareja en ‘La memoria del agua’ o el deseo entre dos personas que se transforma en un amor demandante de ‘En tu piel’.

El castigo es una película que ha sabido ganarse buenos comentarios tanto de los críticos como del público, puesto que es un plano secuencia de 80 minutos que mantiene atento al espectador, muestra, además, el camino que sigue el castigo, cómo se extiende y se percibe. Y genera diversas reflexiones, intrigas y cuestiones éticas a partir de una discusión de pareja.

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran el premio Biznaga de plata a la Mejor Dirección en el Festival de Málaga 2023, el premio por Mejor Interpretación (Antonia Zegers) en el Festival de Cine Black Nights de Tallinn 2022 (PÖFF), así como el premio a Mejor Película chilena de 2022 en el Círculo de Críticos de Arte de Chile.