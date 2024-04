Esta es la lista de conciertos que habrá en México en el mes de abril

Inicia abril y con esto la emoción del público al recibir a sus artistas favoritos, por tal motivo, acá te mostramos la lista de conciertos que habrá en este mes:

Blink 182

Entre el 2, 5 y 6 de abril, los fanáticos podrán disfrutar de sus shows en el Palacio de los Deportes, los boletos pueden adquirirse a través del sistema de Ticketmaster.

Mitski

El 4, 5 y 6 de abril, Mitski se presentará en el Teatro Metropólitan, en donde presentará su séptimo disco, ‘The Landi s Inhospitable and so are We’. Aún quedan algunos boletos en Ticketmaster.

Yuridia

Luego de haber tenido a su segundo hijo, la ex participante de ‘La Academia’ la artista tendrá la oportunidad de acercarse a sus fans en el Auditorio Nacional este 4 de abril, al igual que los anteriores, las entradas se encuentran disponible en Ticketmaster.

Rodrigo y Gabriela

El dúo regresará a México el próximo 12 de abril, con el objetivo de dar su presentación en el Auditorio Nacional. Ticketmaster será la compañía encargada de la venta de boletos.

Duki

El próximo 13 de abril llegará a México Duki para presentarse en el Palacio de los Deportes, aún quedan entradas en Ticketmaster.

Madonna

El 20, 21, 23, 24 y 25 de abril la Reina del Pop estará en el país Azteca para ofrecer una serie de conciertos en el Palacio de los Deportes, al igual que los anteriores, las entradas se encuentran disponible en Ticketmaster.

Otros artistas que se presentarán en México:

TURNSTILE, 4 de abril (Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes)

Sexy Zebras, 5 de abril (Foro Indie Rocks)

La Delio Valdez, Son Rompe Pera, 6 de abril (Frontón México)

The Dargon, 6 de abril (Auditorio BB)

Matt Maltese, 9 de abril (Foro Puebla)

Emmanuel & Mijares, 11 de abril (Auditorio Nacional)

Milky Chance, 12 de abril (Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes)

Marwan, 12 de abril (Teatro Metropólitan)

Royal Club, 14 de abril (Lunario del Auditorio Nacional)

Itzy, 15 de abril (Pepsi Center WTC)

Rapahel, 17 y 18 de abril (Auditorio Nacional)

Bicep, 18 de abril (Auditorio BB)

Caifanes, 19 de abril (Auditorio Nacional)

Bruce Dickinson, 20 de abril (Pepsi Center WTC)

Tom Jones, 20 de abril (Teatro Metropólitan)

Eduardo Capetillo, 26 de abril (Teatro Metropólitan)

Intocable, 27 de abril (Plaza La México)

Alejo, 28 de abril (Lunario del Auditorio Nacional)