Fiscalía solicita alerta migratoria contra Patricio Cabezut

El caso de Patricio Cabezut sigue generando diversas reacciones en medios de comunicación y redes sociales tras ser acusado de abuso sexual agravado, al respecto de la evolución del mismo, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó una alerta migratoria, con el objetivo de evitar que el conductor salga del país.

El periodista Carlos Jiménez fue uno de los primeros en revelar que las autoridades se encontraban trabajando en localizar al presentador, puesto que después de analizar a sus hijas por la herramienta virtual ‘Antenas’ se confirmó que habrían sufrido graves consecuencias tras el presunto abuso.

Fiscalía pide alerta migratoria contra Patricio Cabezut

En medio de la controversia por la que atraviesa, Carlos Jiménez ha compartido actualizaciones del caso, explicando que Patricio Cabezut tiene una orden de aprehensión desde el pasado 25 de marzo, pero las autoridades no han logrado localizarlo por ningún medio.

ALERTA MIGRATORIA VS @patriciocabezut

La @FiscaliaCDMX solicitó la alerta migratoria para evitar q abandone el país.

El juez d @PJCDMX Jupiter López, ordenó detenerlo y encerrarlo en el Reclusorio Oriente acusado de abuso sexual agravado.

Hoy sigue PRÓFUGO



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/kJXfVeg8Ui — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 4, 2024

Al respecto, este 4 de abril se dio a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México pidió una alerta migratoria, para evitar que el conductor salga del país durante el proceso legal que se encuentra activo como parte de las acusaciones de abuso sexual agravado de sus hijas.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Patricio Cabezut, no obstante, su defensa legal ha comentado algunos detalles del caso, revelando que la herramienta conocida como ‘Antenas’ no se usa desde hace varios años, por lo cual consideran que hay ciertas inconsistencias en la forma de evaluar a las menores; además de asegurar que el presentador de televisión no está prófugo.

A pocos días de que se difundieran los pormenores de la denuncia legal, Patricio Cabezut compartió una carta para hablar de la situación que enfrenta, especialmente por las acusaciones de parte de sus hijas.

“Mi vida se detuvo aquí y es la pura verdad, pues hace dos años y cuatro meses, cuando me denunciaron falsamente, que me separaron de mis hijas, me obligaron a salirme de mi propiedad, alejado de mis bienes, difamando mi honorabilidad y prestigio, es como si me hubiera dado una especie de infarto y quedé afectado, pero vivo y ahora con esta ruin y abominable nueva denuncia me dio otro infarto, mucho más fuerte, y quedé vivo de nuevo, pero esta vez en estado de coma, mi vida entera llegó a su fin, en coma, paralizado”.