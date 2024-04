TOMORROW X TOGETHER asombra con “Deja Vu” en The Kelly Clarkson Show. / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) se apoderaron de The Kelly Clarkson Show hoy con el estreno televisivo en Estados Unidos de su nuevo sencillo “Deja Vu”, tomado de su sexto mini álbum, ‘minisode 3: TOMORROW’ lanzado este 1 de abril.

Tras ser presentados por Kelly Clarkson como “uno de los grupos de K-pop más grandes del mundo”, la banda líder de la Generación Z dejó al público asombrado con una actuación inolvidable que captura la esencia del sencillo. Comenzó con HUENINGKAI atrapando una moneda mientras arena cae de su mano, ilustrando una sensación de anhelo. Mientras HUENINGKAI se levanta del oscuro escenario, los otros cuatro miembros, SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU y TAEHYUN, se unen a él y luces radiantes brillan mientras inician su coreografía. Contra un fondo pálido y desolado, la banda muestra una actuación dinámica que rápidamente entrelaza movimientos en sincronía con el emotivo paisaje sonoro de la pista. La impecable presencia escénica de la banda brilla, combinando a la perfección movimientos contundentes influenciados por el hip-hop y el lirismo visualmente provocativo de la canción.

‘minisode 3: TOMORROW’ ilustra una historia nostálgica sobre una promesa olvidada hace mucho tiempo y el viaje de un chico para encontrarte a ‘ti’ y cumplir su compromiso. El sencillo principal “Deja Vu” es una pista pop híbrida que fusiona elementos de Trap, Rage y Emo Rock que canta cómo la idea de encontrarte en el futuro se siente como un ‘déjà vu’.

TOMORROW X TOGETHER continúa consolidando su estatus como la voz principal de la Generación Z con su nuevo álbum, que debutó en el puesto número 1 en iTunes de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido tras su lanzamiento. Además, el álbum y el sencillo principal “Deja Vu” se ubicaron entre los 10 primeros lugares en iTunes Top Album Chart en más de 23 países/regiones y Top Song Chart en más de 17 países/regiones, respectivamente.

‘minisode 3: TOMORROW’ ya está disponible en todas las plataformas de streaming a nivel mundial. La banda elevó su dominio global con el exitoso cierre de su gira mundial de 2023 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : SWEET MIRAGE>’, el premio ‘PUSH Performance of the Year’ en los MTV Video Music Awards 2023, y su trayectoria histórica como headliners de LOLLAPALOOZA 2023. Tras su fenomenal éxito, la banda se embarcará en la etapa estadounidense de su gira mundial ‘ACT: PROMISE’ a partir del 14 de mayo, con 11 conciertos en 8 ciudades.

