Melissa Navarro pondrá orden de restricción a su exprometido: Estas son las razones

La reconocida personalidad de las redes sociales, Melissa Navarro, ha anunciado que tomará medidas legales contra su ex prometido, Masad Altamimi, al solicitar una orden de restricción en su contra.

Esta decisión ha surgido tras una serie de conflictos y desencuentros que han llevado a un deterioro significativo en la relación entre ambos.

Conflicto y ruptura

El inicio de los problemas se remonta al mes de diciembre del año pasado, cuando la pareja, frente a miles de seguidores, anunció su compromiso. Sin embargo, a pesar de este aparente momento de felicidad, las cosas tomaron un giro inesperado.

Navarro reveló que había estado financiando todos los gastos de Massad durante su viaje a México, lo cual generó un descontento en él y condujo al fin de la relación.

Aunque hubo intentos de reconciliación debido a problemas de salud que Massad afirmaba tener, como un supuesto cáncer, estos esfuerzos fueron efímeros.

Esto dijo Navarro a través de su canal de difusión de Instagram:

“Por favor ya quítenle el internet a este viejito infiel mitómano narcisista. Aquí la única culpa la tienes TÚ. Hazte responsable de tus acciones y deja de buscarme, en mi vida no tienes ni un campito”

Y siguió: “Deja de querer “protegerte” con el tema de un niño que tú mismo quisiste entregar, de una enfermedad que NO tienes. Cuestionar porque siempre está solo, porque la familia jamás se hace presente, PORQUE MIENTE EN TODO”

Y concluyó: “Desde que termine esta “relación” me he mantenido al margen, pero esto de venir a burlarte de un dolor ajeno, de estar culpando todo el tiempo, ya me cansé. DÉJAME EN PAZ, ah y espera la orden de restricción”

Ahora resta por ver si la orden de restricción se llevará a cabo y cómo se desarrollarán los acontecimientos en el futuro. En definitiva, la influencer ha tomado una decisión legal y contundente en contra de Massad.