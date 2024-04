Piqué no te ilusiones que no eres el único: Shakira en las letras de sus canciones inmortalizó a todas sus parejas Shakira tiene una historia de canciones que ha dedicado a sus exparejas (Axelle/Bauer-Griffin / John Parra / Ethan Miller /Foto: Getty Images)

La vida sentimental de Shakira no ha sido nada fácil. Como cualquier mujer se ha ilusionado y también se ha decepcionado del amor. La más fuerte desilusión la sufrió tras su separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué, con el que mantuvo una relación que duró 12 años.

En cada ilusión o desilusión, la vena de escritora de la cantante barranquillera se incrementa, así que la creencia de que sólo el privilegiado de sacar canciones del corazón o directas como fue el éxito de BZRP Music Session #53 es Piqué, están muy equivocados.

Algunos de sus fanáticos dan cuenta de que el exfutbolista ni es el último, ni tampoco el primero. Otros como Oscar Ulloa o Antonio de la Rúa han sido retratados e inmortalizado por amor o desamor en la música que le ha regalado a su publico la colombiana.

‘Antología’

“Y descubrí lo que significa una rosa. Y me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas”, reza la letra de esta canción que fue lanzada en 1995 y se incluyó en su álbum Pies Descalzos.

Shakira escribió uno de sus mayores éxitos pensando en su amor en la adolescencia, el empresario Oscar Ulloa. Ambos se conocieron cuando la barranquillera tenía 15 años y quien empezó a frecuentarla antes de iniciar una relación con la que incluso se mudaron juntos a Bogotá antes que él decidiera terminar.

‘Tú’

De las relaciones que ha tenido la cantante colombiana, hay una que fue muy mediática en la década de los noventa. Se enamoró del actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y a quien recuerda en esta canción, una de las más románticas de su carrera.

“Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir porque nunca podré vivir, sin ti”, y pudo Shakira seguir adelante y superar este desilusión.

11 años de la hegemonía de Antonio de la Rúa

‘Día de enero’

“Ya vas a ver, cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida a decantar la sal que sobra en el mar”, esta poesía fue creada por Shakira durante su relación con el argentino Antonio de la Rúa, con quien estuvo 11 años de relación.

Este tema fue incluido en el álbum Fijación Oral Vol. 1. Sus estrofas muestran cómo se conocieron y hace referencias a su acento e incluso la crisis que Argentina vivió en 2001.

‘Suerte’

De la Rúa también aparece en otra de las composiciones clásicas de Shakira con algunas frases como “Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias. Suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extrañas. Yo puedo escalar los Andes solo por ir a contar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males”, la escribió cuando vivió en Estados Unidos antes de conocer a Piqué.

‘Underneath your clothes’

En el disco Laundry Service, una canción en inglés también fue para De la Rúa, con quien se enfrentó legalmente. Incluso en el video aparece su expareja. “Eres una canción Escrita con las manos de Dios, no me entiendas mal, esto puede sonarte un poco raro, pero tu eres dueño del lugar, donde voy escondiendo todos mis pensamientos”, dice una de sus estrofa traducida al español.

‘Lo que más’

Shakira se separa del argentino, habla de un rompimiento y el dolor de no poder estar con la otra persona, a quien se refiere como lo que más ha querido, tras un desgaste en la relación de la que ha perdido las esperanzas.

“Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza”.

Y llega Piqué y destroza el corazón

‘Me enamoré’

Narra el momento cuando se enamoró de Gerard Piqué. En la letra se detalla como Shakira se “lanzó” ante la oportunidad de iniciar un vínculo de amor con el deportista y cita el episodio en el que las celebridades fueron por unos mojitos y comenzó a pensar en formar una familia. “Contigo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par, solamente te lo digo por si quieres practicar”.

‘Amarillo’

Con fragmentos como “es tan irreal lo que me hace enamorarme cada día más”, la compositora expresa los momentos clave en la consolidación de su vínculo con el futbolista. Se trata de una de las cartas de amor que escribió la colombiana para el catalán con el que compartió 12 años de su vida y que está incluida en su álbum El Dorado (2017).

‘La Bicicleta’

Esta colaboración entre Shakira y el cantante Carlos Vives de 2017 fue uno de los temas más exitosos en América Latina. En su historia de amor, relaciona la trayectoria de aquella relación con un viaje a los sitios originarios de los artistas. Se menciona directamente a la expareja de Shakira en la oración “que sí, a mi Piqué, tú le muestres el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

La trilogía del desamor: ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘BZRP Music Session #53′

La primera en colaboración con Raw Alejandro; la segunda con Ozuna y ambas hablan de como inició la ruptura de su relación con el padre de sus hijos.

“Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”, reveló a Elle cuando se le preguntó si la canción ‘Te Felicito’ era una referencia a Gerard Piqué.

La que logró romper récord y que es el éxito histórico de shakira fue la colaboración con Bizarrap que tiene una letra muy directa y donde incluye a la tercera del triángulo amoroso, la actual pareja de Piqué, Clara Chía Martí.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú-uh-uh-uh-uh,pa’ tipos como tú-uh-uh-uh-uh”.