“Rezo por las cosas que me importan sin pedir demasiado”: Así ha vivido Shannen Doherty con cáncer

La reconocida actriz Shannen Doherty ha enfrentado su diagnóstico de cáncer con una valentía y una determinación admirables, buscando inspirar a otros mientras enfrenta la etapa 4 del cáncer de mama que se ha extendido a sus huesos. A pesar de las adversidades, Doherty se niega a rendirse y está decidida a seguir adelante con su vida.

En una entrevista realizada durante una sesión de fotos para la portada de la revista PEOPLE en diciembre de 2023, Doherty se muestró franca, optimista y con su característico humor seco mientras hablaba sobre su batalla contra el cáncer. A sus 52 años, la actriz está más decidida que nunca a seguir adelante.

Shannen Doherty ha mostrado una fortaleza que ha generado admiración

Fue una gran estrella juvenil (Instagram)

Doherty ha dedicado su viaje de ocho años con el cáncer a reflexionar sobre el panorama general de su vida, un tema que explorará en su podcast estilo memorias, “Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, que se estrenará el 6 de diciembre en iHeartRadio. Después de su diagnóstico inicial de cáncer de mama en 2015, Doherty se sometió a una mastectomía, quimioterapia y radioterapia. A pesar de haber entrado en remisión en 2017, el cáncer regresó en 2019, y el año siguiente anunció su diagnóstico de cáncer metastásico en etapa 4.

Tiene cáncer metastásico (Instagram)

Doherty espera concienciar y recaudar fondos para la investigación del cáncer, demostrando que las personas con cáncer terminal aún tienen mucho que contribuir al mundo. “Es una locura para mí que todavía no tengamos una cura”, comenta. Con un humor oscuro, incluso bautizó al tumor cerebral que le fue extirpado como “Bob”. A pesar de los desafíos, Dohertyestá decidida a seguir trabajando y abrazando la vida. Cada mañana, se siente agradecida por otro día con sus amigos, su familia y su perro pastor alemán Bowie.

Vive cada día con la mayor energía (Instagram)

“Mi mayor recuerdo aún está por venir”, afirma. “Rezo. Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y la espiritualidad. Mi fe es mi mantra”. Para Doherty, tener cáncer ha hecho que todo sea más conmovedor y que el cielo sea más azul. A pesar de los desafíos, ella sigue adelante, decidida a vivir cada momento al máximo.