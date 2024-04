Toñita no regresará a Survivor México y las redes culpan a Lizbeth Rodríguez

Toñita, la talentosa cantante, ha anunciado que no regresará a Survivor México, el popular reality show de TV Azteca.

La noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su descontento y han culpado a Lizbeth Rodríguez, reconocida influencer, por la salida de Toñita.

La controversia se desató cuando se reveló que Rodríguez fue la responsable de una lesión sufrida por Toñita durante una dinámica de alto riesgo en Survivor México. Durante el enfrentamiento, la actriz jaló con fuerza la pierna de Toñita, ocasionándole un desgarre que la ha dejado fuera de la competencia.

Aunque la noticia ha generado polémica, algunos usuarios de las redes sociales han cuestionado la veracidad de la lesión de la cantante.

Algunos señalan que su ausencia en pantalla al momento de despedirse de sus compañeros levanta sospechas sobre la autenticidad de su lesión, insinuando que podría tratarse de una estrategia para justificar su salida del programa.

Exigencias de sanciones

Otros usuarios han salido en defensa de la cantante y han exigido que se tomen medidas contra Rodríguez. Han argumentado que el jalón excesivo que le causó la lesión fue intencional y que debe ser sancionada por sus acciones.

A raíz de esto, las redes sociales se han llenado de mensajes pidiendo que se expulse a la actriz del programa y que se haga justicia por Toñita.

Ante la situación, Antonia ha emitido un mensaje en su cuenta de Instagram:

‘’Mil gracias @survivormx @aztecauno por esta experiencia tan extraordinaria, gracias a todo el equipo mis respetos, reí, llore, ame mis miedos y aprendí más de mi, no me siento derrotada, me siento más fuerte que nunca por que se que no salí por falta de 💪'’

Y concluyó: ‘’Una raya más al tigre y a seguir adelante con toda la buena actitud que me caracteriza, gracias a todos aquellos que me apoyaron en este viaje, familia y amigos gracias a cada uno de mis Halcones por la experiencia, #Ceci #itzel #janeth #lu #Eli #Nico #oski #tigreblanco #bengi #edwin deseo lo mejor para ustedes siempre, gracias Mati por cuidarme hermanito 🤗'’

Reacción del público en redes sociales