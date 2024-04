Los nombres de Yahir y Carlos Rivera se volvieron tendencia en redes sociales, ya que comenzó a circular un rumor sobre el supuesto romance que tuvieron los intérpretes, asegurando que todo habría terminado por el hijo del cantante, Tristán Othón, desatando un sinfín de reacciones de parte de los usuarios.

Yahir y Carlos Rivera han demostrado su apoyo por sus carreras desde su participación en el famoso programa de ‘La Academia’, no obstante, hace poco comenzaron a ser relacionados sentimentalmente tras varios rumores de usuarios de redes sociales, por lo cual el intérprete de “La locura” reaccionó a las declaraciones.

Yahir responde a rumores de un supuesto romance con Carlos Rivera

Tras la polémica que se mantiene latente en redes sociales, Yahir ofreció una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en donde habló de los rumores que han surgido, señalando que con Carlos Rivera siempre ha existido una amistad, por lo cual intenta ignorar todos los comentarios que puedan perjudicar sus carreras.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, como lleva su carrera. Hace tiempo que no lo veo, la verdad. A mí me vale madres y que hablen lo que quieran”, comentó.

El cantante de 45 años recalcó que todo se trata de comentarios falsos de parte de personas que intentan dañar su imagen, pero que intenta enfocarse en su carrera para seguir involucrándose en proyectos importantes, ya sea dentro de la industria musical, en la televisión y teatro.

Por su parte, los conductores del programa ‘De Primera Mano’ aplaudieron la forma de abordar el tema de Yahir, ya que se mostró respetuoso y seguro de sus respuestas ante todos los comentarios que lo señalan en redes sociales, además de su decisión por mantener la mayor parte de aspectos de su vida personal en privado.