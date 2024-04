Ex de Cristian Castro reacciona a las fotos del cantante con su nueva novia, haciendo lo que más le duele

Mariela Sánchez no se quedó de brazos cruzados o llorando tras la intensa ruptura con Cristian Castro. Aunque la argentina pasó un mal rato, ya que no está acostumbrada a este tipo de situaciones, porque no pertenece a la industria del entretenimiento, superó la situación de muy buena manera; como toda una experta diría cualquier especialista.

Cristian Castro reapareció en los últimos días viajando por Londres y posteando fotos con su nuevo amorcito, la también argentina Ingrid Wagner. ¿Qué hizo Mariela Sánchez? Lo que más le duele a cualquier ex: ignorarlo por completo y seguir con su vida.

Mariela se repuso del mal trago y decidió regresar a su vieja rutina de trabajo, como agente inmobiliaria. En sus redes sociales, que las tiene públicas y con los comentarios abiertos para que cualquiera se exprese como quiera, muestra cómo disfruta de su natal Córdoba, una ciudad hacia el sureste de Buenos Aires, a unos 700 kilómetros.

La corredora inmobiliaria disfruta de los verdes de su ciudad y trabaja en lo suyo, dejando atrás la locura intensa que vivió con Cristian Castro.

Los comentarios en su cuenta de Instagram están llenos de fans de México que la aplauden por la actitud que tuvo, después del truene con Cristian Castro.

“Saliste como toda una dama sin peleas, sin hablar mal. Saludos desde México”, “la más bella e inteligente! Siempre vas a atraer el afecto, entusiasmo y respeto. Brilla” , “Admiro a Cristian como artista, desde mi adolescencia pero siempre han sido más que conocidas sus actitudes de inmadurez emocional con respecto a las mujeres y si no maduro a esta edad, ya no lo va a hacer. Eres mucha mujer para él, no te va a faltar quien te merezca”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en uno de sus recientes posteos.