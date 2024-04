Alex Basteri, hermano de Luis Miguel, enfrentaría demanda por abuso de confianza

La familia de Luis Miguel vuelve a ser señalada públicamente, esta vez por su hermano, Alejandro Basteri, el cual podría enfrentar una demanda por abuso de confianza y fraude, como parte de la marca que lanzó para honrar la memoria de su madre, así lo dieron a conocer los conductores del programa ‘Ventaneando’.

Fue en 2021 que Alejandro Basteri lanzó a la venta una línea con el nombre de Basteri Collection, la cual cuenta con artículos como ropa, zapatos, joyería, entre otros productos, los cuales estuvieron inspirados en su madre, Marcela Basteri, quien desapareció en circunstancias que hasta el momento se desconocen.

Alex Basteri enfrentaría demanda por abuso de confianza

De acuerdo con los conductores del programa de TV Azteca, Irene Muñoz era una de las socias que estuvo involucrada en el proyecto, pero luego de que la sacaron injustificadamente ha decidido interponer una denuncia por abuso de confianza y fraude.

Al respecto, Irene Muñoz ha informado que invirtió más de 500 mil pesos, además de contactar con todos los artesanos que se involucraron para trabajar en los accesorios de la colección inspirada en los recuerdos que permanecen de la mamá de Luis Miguel.

“Una de las socias que conforman este proyecto, de nombre Irene Muñoz, está por presentar una denuncia por abuso de confianza y fraude porque, asegura, la sacaron del proyecto, la vetaron de las redes sociales, le quitaron el control de éstas y no le han entregado informes de ganancias en torno a este proyecto”, comentó una de las presentadoras.

Asimismo, los presentadores comentaron que Luis Miguel no participó en la planeación del proyecto por la marca de accesorios, no obstante, accedió a que se llevara a cabo con la condición de que su imagen pública no resultara afectada como ocurrió en otras ocasiones, pero parece que no fue suficiente, ya que actualmente su familia es señalada.