Juan de Dios Pantoja recibe críticas por su vestuario de vaquero

Juan deDios Pantoja es uno de los pocos creadores de contenido que sigue publicando videos en YouTube, independientemente de su carrera como cantante o su relación con Kimberly Loaiza. Sin embargo, ha tenido una vida muy polémica y en esta ocasión, las críticas van enfocadas en su estilo de ropa. Los internautas consideran que el traje de vaquero que compartió en su más reciente publicación, no le va nada bien. Veamos si ustedes opinan lo mismo.

¿Nueva canción?

Los usuarios de la red social Instagram, se descargaron con el influencer y cantante, llegando al punto de hacer comparaciones. Se supone que este anuncio va enfocado a una nueva producción musical, pero su traje de vaquero dio mucho de qué hablar.

“Que pedo tu pantalón wey? Ni Woody se atrevió a tanto”, “Ese pantalón fue de mal gusto, y las botas van por dentro del pantalón, no por fuera”, “Así no van las botas van por debajo del pantalón”, “Me acabo de recordar la canción que dice “mami soy tu vaquero” viendo a JD”, “Como se ve que no se sabe vestir vaquero como para ponerse las botas por fuera JAJAJA”, son algunos de los mensajes en Internet.

Pantoja cuenta con 27.5 millones de suscriptores, el creador de contenidos optó por aventurarse en la música. Su primer sencillo “Se Motiva” fue lanzado en 2018 y fue bien recibido por sus seguidores en plataformas digitales como YouTube y Spotify. Posteriormente, lanzó más sencillos como “No ha podido”, “Me fascina” y “Tu novio reclama”.

Juan de Dios Pantoja ha demostrado que puede lograr lo que desee en la industria musical, en la que sigue atrayendo a una amplia audiencia tanto dentro como fuera de las redes sociales, a pesar de que su carrera como cantante sigue siendo criticada, la cantidad de seguidores, va en ascenso.