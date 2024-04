¿Kate Middleton tiene más dobles? Ésta es la otra mujer con la que muchos la confunden

Tras varios meses de ausencia y especulaciones, Kate Middleton reapareció en un video de dos minutos para anunciar que fue diagnosticada con cáncer, luego de la cirugía abdominal a la que se sometió en enero. Si bien la intervención habría sido la razón principal de su ausencia, no contaba con que los exámenes postoperatorios arrojarían dicho diagnóstico, razón por la que tuvo que mantenerse internada más tiempo del calculado.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, señaló Middleton en el video.

Entre las muchas cosas que dijo y que están siendo tema de conversación, ha llamado la atención que puso especial énfasis en sus tres hijos: el príncipe George (10), la princesa Charlotte (8) y el príncipe Louis (5).

“Por supuesto, esto fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero lo más importante es que nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, sentenció.

Mientras el mundo no sabía nada de la princesa de Gales, las teorías de su desaparición estallaron, señalando una infidelidad por parte de William y hasta una “estrategia sucia” de la Familia Real para “quitarla del camino” como habría sucedido con la princesa Diana. Asimismo, internautas acusaron al equipo de comunicación del Palacio de “usar dobles” para engañar a todos respecto a que todo estaba bien con Kate, cuando no era así.

¿Kate Middleton tiene dobles?

Kate Middleton La princesa de Gales ha causado confusión con sus "dobles" (Clive Brunskill )

Durante años han existido teorías de que las celebridades tienen dobles para “distraer” a la gente con apariciones públicas planeadas sin embargo, el tema de Kate Middleton ha causado especial revuelo respecto a esto.

Todo estalló durante su misteriosa ausencia, cuando supuestamente fue filmada caminando con el Príncipe William por un mercado, tras hacer unas compras. De inmediato internautas señalaron que “no era ella” ya si bien podría tener un aire similar, sus ademanes y complexión no; además de que la imagen se veía “demasiado distorsionada”.

De inmediato salió a la luz el nombre de Heidi Agan, una ex mesera en una hamburguesería en el Reino Unido que fue descubierta en 2012 por su asombroso parecido físico con la princesa de Gales y que sería la mujer que aparece en el video. “Heidi Agan es la doble más realista de Kate Middleton. Su trabajo incluye apariciones en televisión, publicaciones en periódicos y eventos en los medios”, señala su sitio web.

Ella es la otra mujer que estaría confundiendo a todos

Ahora, se ha señalado a “una nueva” doble: Olivia Henson, prometida del duque de Westminster, a quien señalan de tener “una vida paralela” a la de Kate Middleton.

Según lo destacado por el medio Vanitatis, Olivia posee una gran semejanza física con Kate, además de que comparte una serie de similitudes en su historia de vida.

Henson contraerá matrimonio con el duque de Westminster en junio pero el tema de conversación entre los medios ha sido que parece una réplica de Kate Middleton, por lo que no sería extraño que también las confundieran.

Además de tener una larga y ondulada cabellera castaña, ambas estudiaron en el Marlborough College, obteniendo calificaciones iguales, según dio a conocer el medio citado. Mientras Middleton optó por la carrera de Historia del Arte, Henson se graduó en Hispánicos e Italianos, ambas pertenecientes a la rama de Humanidades.