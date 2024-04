Las cámaras de La Casa de los Famosos 4 captan a “La Divaza” planeando su traición al Cuarto Tierra (VIDEO)

La Divaza podría estar jugando con fuego. Las cámaras de La Casa de los Famosos 4 lo captaron planificando su traición al Cuarto Tierra. Es un momento de tensión en el reality show de Telemundo, en el que la alianzas se quiebran y se forman nuevas agrupaciones en la búsqueda de ganar la competencia.

Son 200 mil dólares de premio y el dinero, como dice el dicho, no es amigo de nadie. Sin embargo, no deja de sorprender que La Divaza, uno de los miembros más fuertes del Cuarto Tierra junto a Lupillo, esté hablando mal de algunos de sus compañeros con los integrantes de “Fuagua”.

Una reseña de Telemundo, muestra el video de cuando La Divaza está conversando con Maripily, Patricia Corcino, Cristina Porta, Serrath y Paulo.

“Puedo intentar esta semana visitar Fuego”, dice La Divaza, provocando el asombro de Maripily, que está sentada a su lado. “Separarme un poco de las estrategias. Dios mío, ya. Estoy cansado. Cuando vienen a reunirse para hablar, yo me voy. No es saludable. Me hacen sentir mal por las cosas o las acciones que se dicen. Entonces uno se siente culpable”, dijo el influencer venezolano alrededor de la fogata.

Nominados de La Casa de las Famosos

Se acerca el momento de la undécima eliminación en La Casa de los Famosos 4. La noche de este jueves 4 de abril se anunciaron lo nominados y sorprende que tres de los cuatro nuevos participantes ya entraron al paredón, apenas en la primera semana en la que ya eran elegibles para salir. ¿Será que no cayeron muy bien?

Patricia es la primera de las nuevas en ser nominada a salir y su participación podría ser fugaz. Los otros dos nuevos que ingresaron a los nominados de la semana número 11 del reality show de Telemundo son Serrath y Paulo Quevedo.

A este trío de “principiantes” en la casa se unen tres veteranas: Alana Lliteras, Aleska Génesis y una de las menos populares en las últimas semanas, Maripily Rivera. Debemos esperar quien va a ser el salvado o la salvada.