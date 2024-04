Mexicana en Francia asegura que es más caro vivir en CDMX que en París

TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas utilizan este portal chino para compartir vivencias que suelen sumar miles de reproducciones. En las últimas horas, Diana, quien es una mexicana que vive en Francia, se viralizó por asegurar que es más caro vivir en CDMX que es París.

La connacional se sinceró “Cosas que se me hicieron más caras en la Ciudad de México que en París, la verdad me sorprendí esta vez que fui por un tiempo a la CDMX porque los precios han subido excesivamente, o sea a veces sentía que estaba casi gastando lo mismo que en París e incluso en algunas cosas más y aquí les voy a decir lo que a mí me sorprendió”.

Para empezar, la internauta enfatizó que salir una noche a tomar una copa de vino o una botella de cerveza se convierte en un plan muy caro que, a comparación del país europeo, requiere bastante dinero.

Además, visitar museos o salas de arte, que no sean del gobierno, también es un gasto menor en París que en la capital de México. Algunos usuarios pensaron que la mujer exageraba, sin embargo dijo que hay tiendas de ropa que venden, la misma prenda, 400 pesos más cara en CDMX.

Hasta el momento, el video suma más de 40 mil reproducciones en el portal chino, donde se pueden leer comentarios como “Todo está carísimo en México, carísimo. En París una comida de 3 tiempos con copa de vino me costó 17 Euros, en México imposible comer así”, “En México todo está caro. Aaaah pero el dólar está en 17.. Siempre les dan atole con el dedo diciéndoles que el súper peso pero la inflación está con todo” o “Vivo en Madrid y creo que lo que dices está relacionado a que en México vas a lugares top y en Europa normalmente vas a lugares normalitos”.