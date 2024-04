Conoce las razones por las que William Valdés está de vuelta en México

“Las personas que pensé que ahí estarían me dieron la espalda. Me pregunté muchas veces ‘¿Por qué?’. Les pregunté muchas veces porque ninguna me respondió. Mi relación de cinco años también terminó”, expresó en su mensaje William Valdés.

El cubano se perfiló como uno de los presentadores favoritos del famoso programa matutino ‘Venga la Alegría’, pero en octubre de 2022 dijo adiós por motivos relacionados a las limitaciones para encontrar trabajo en México, y quizás esas fueron sus razones de abandonar el país. Ahora está de vuelta, después de pasar una temporada trabajando como extra en comerciales de Estados Unidos.

El famoso anunció a sus seguidores en su cuenta de Facebook que regresó a la ciudad azteca “porque estoy muy feliz aquí”. Aunque tampoco reveló su participación en algún proyecto televisivo en el futuro cercano.

¿Por qué volver a México?

Valdés recordó su decisión de partir de México hacia Miami hace un año: “Con mucha expectativa y con muchas ilusiones de comenzar una nueva vida en el lugar donde por 20 años viví. Muy motivado llegué y empecé a tocar puertas”.

William sintió que su vida estaba en peligro debido a estas circunstancias: “No encontraba una solución y estaba desesperado. Sin embargo, no me di por vencido. No permitiré que la depresión y la ansiedad triunfen”, acotó.

Se refirió a su regreso a México como resultado de su gran felicidad.

“Soy muy feliz acá. Regreso a México, porque es un país de grandes oportunidades. No sé qué me espere mañana, pero con una sonrisa siempre mirando al frente”.

El famoso ha realizado diversas reflexiones acerca de su paz interior. De sacar de lo más simple algo gratificante y sus seguidores lo apoyan con comentarios favorables.

“No puedo estar más de acuerdo. La felicidad está en el aquí y el ahora, si la ves como una meta nunca la alcanzarás! Que siempre vivas con plenitud, chico”, le dejan saber en su cuenta oficial de Instagram.