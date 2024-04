“Demasiado amarillo”: Cynthia Rodríguez presume cambio de look pero le llueven críticas por su cabello

Cynthia Rodríguez La conductora se atrevió a cambiar su look (Instagram)

Cynthia Rodríguez es una figura destacada en el mundo del entretenimiento mexicano, reconocida por su versatilidad y talento en diversos ámbitos. Desde sus inicios en la televisión, ha cautivado a la audiencia con su carisma, profesionalismo y estilo único.

Como conductora, ha brillado en programas de variedades y reality shows, mostrando su habilidad para conectar con el público y mantener la atención en pantalla. Además, Cynthia ha incursionado en las redes sociales con fuerza, donde ha podido acercarse a sus seguidores exponiendo temas de maternidad, amor propio y belleza. Su carácter emprendedor y su dedicación al trabajo la han convertido en una inspiración para muchos.

Si algo la ha caracterizado a lo largo de los años, ha sido su impecable estilo y cómo siempre ha apostado por cambios de look sofisticados que resalten su belleza.

Cynthia Rodríguez La conductora se atrevió a cambiar su look (Instagram)

Eso sí, los usuarios de redes sociales nunca pierden el tiempo de criticar como sucedió en la más reciente publicación en la que Cynthia muestra su nuevo estilo.

Cynthia Rodríguez se deja ver con una melena más rubia y es criticada

La conductora aprovechó sus redes sociales para promocionar una colección de labiales de la marca L’BEL, la cual cuenta con diferentes colores, además de ser ideales para reparar los labios y durar todo el día, según señaló.

“Hoy tengo un evento y voy a usar el nuevo labial de L’BEL: Forever Barra, pero necesito que me ayuden a elegir que tono me queda mejor. Me encanta porque este labial tiene 24 horas de duración y repara los labios gracias al colágeno.¿Qué tono es tu favorito?#publicidad #lbel @lbelonline”, se lee en la descricpión del video que publicó Cynthia.

Si bien el objetivo de la publicación eran los labiales, no pasó desapercibido que la conductora había cambiado el color de su cabello, el cual había estado usando en tonos castaño, miel. Ahora, Cynthia se dejó ver con una melena más rubia la cual, al parecer de algunos de sus seguidores, se ve “demasiado amarilla”.

“Ese color de cabello no le queda 🥴”, expresó una usuaria, a lo que otros respondieron: “Si demasiado amarillo”, “lo mismo pensé”. De inmediato, otros seguidores de la conductora salieron en su defensa, señalando que le queda “hermoso” y que no deberían meterse a opinar de su imagen.

El efecto del cabello con tinte rubio

Cynthia Rodríguez La conductora se atrevió a cambiar su look (Instagram)

La conductora siempre ha compartido sus cambios de imagen y deja ver cómo siempre se pone en manos de profesionales. Si bien un nuevo tinte puede ser muy impactante y cambiar por completo cómo se ve una persona, siempre hay razones por las que maximizan la velleza de una.

El cabello rubio puede iluminar el rostro y resaltar los rasgos faciales, creando un efecto de vitalidad y frescura que favorece a las mujeres de piel morena. Algunas tonalidades de rubio, como los rubios dorados o caramelo, pueden aportar calidez y suavidad al rostro, mientras que los rubios más fríos, como los tonos ceniza o platino, pueden crear un contraste interesante y llamativo.

Además, se trata de un color versátil que le permite a los estilistas utilizar diversas técnicas como el balayage o el ombré para crear efectos degradados y naturales que se integran armoniosamente con el tono de piel.