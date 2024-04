Ella es “la otra hija” de Sebastián Rulli que “abandonó” y con la que acaba de reencontrarse

Sebastián Rulli ha sido reconocido por su talento y carisma en la industria del entretenimiento en México. Con una trayectoria destacada en telenovelas y series televisivas, el actor y modelo argentino ha cautivado a la audiencia con sus memorables interpretaciones y su innegable atractivo físico.

Desde sus primeros papeles hasta los más recientes, Rulli ha demostrado una versatilidad actoral que le ha permitido abordar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el antihéroe. Además, su carisma y ocurrencias lo han llevado a ser uno de los favoritos en redes sociales.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer Instagram: @sebastianrulli (Instagram: @sebastianrulli)

Desde hace más de ocho años, el argentino ha formado una de las relaciones más estables con Angelique Boyer, otra de las estrellas más queridas en el espectáculo mexicano. Con ella, Rulli ha demostrado que no se necesita un papel para funcionar como un matrimonio sólido, lo que los ha llevado a ser admirados por todos.

Y mientras que sus seguidores siempre los cuestionan por no haber formado una familia aún, el actor ya tiene un hijo que es fruto de su relación con su ex pareja, Cecilia Galliano.

Santiago actualmente tiene 14 años y aunque no tiene nada que ver con el mundo del epectáculo, de vez en cuando aparece en las redes sociales de su padre y hasta en las de Angelique Boyer, con quien tiene buena relación. Ahora, ha salido a la luz “la otra hija” que Sebastián tuvo con Cecilia Galliano y a quien “abandonó” tras la separación.

Sebastián Rulli El actor comparte un hijo con Cecilia Galliano pero tiene "otra hija" con ella (Instagram)

¿Quién es la otra hija de Sebastián Rulli?

Rulli estuvo con Cecilia Galliano durante durante casi una década, en la cual formaron una familia con Valentina, la hija que la actriz tuvo con el actor italiano Silvio Fornaro.

Valentina estuvo en la vida de Sebastián mucho antes de la llegada de Santiago por lo que forjó con ella una relación muy estrecha padre e hija. Incluso el actor conoció a Cecilia cuando estaba en la dulce espera de su primogénita.

Aunque el argentino la vio como a una hija durante sus primeros años de vida, la separación de Galliano lo llevó a distanciarse de ella, dejándola “muy afectada”.

Cecilia Galliano La hija de la conductora creció viendo a Sebastián Rulli como figura paterna (Instagram)

“Santi tenía 11 meses, él creció así, te podría decir que le afectó más a Valentina porque se crió 10 años con Sebastián, en cambio ‘Santi’ nos conoció separados”, contó Cecilia hace unos años en entrevista con la prensa. “Hay algunos que lo habrían solucionado diferente, pero se dio así. Valentina tuvo mucho tiempo de terapia porque para ella era su papá y después separarse, ‘¿por qué nunca me habló?’, es tal vez como lo toma cada persona”, explicó.

Actualmente Valentina tiene 23 años, se graduó en mayo de 2019 de una escuela naval en los Estados Unidos, y es una joven muy bella. Si bien pasó varios años en terapia para trata el tema del “abandono” que sintió por parte de Rulli, hace unos días sorpendió al mostrar una foto del reencuentro con él.

Sebastián Rulli El argentino se reencontró con su "otra hija" (Instagram)

Según dejaron ver en redes sociales, hicieron un viaje familiar a un resort de esquiar en el que Valentina, Santiago y hasta Angelique estuvieron presentes.

La joven siempre ha mantenido una relación cercana con su hermano Santiago e incluso ha compartido fotografías en las que aparece con él y su mamá de viaje o en festejos familiares.

Valentina Galliano Así es la vida de la hija de Cecilia Galliano (Instagram)

“Ayer cumpliste 13 años, y hace 13 años me dieron el trabajo más lindo de mi vida que es ser tu hermana. Recuerdo exactamente el momento que me sacaron de la escuela porque ya estabas por nacer, estaba nerviosa, con miedo pero muy feliz. Yo con 10 años, esperándote por 9 meses y por fin ya estabas aquí. Te llevaba en patineta, te bañaba y te cambiaba pero me duro poco jaja hoy ya me sacas una cabeza. Antes te ganaba en luchitas hoy ya no tengo ni chance. En fin eres mi gran compañero de vida y prometo ser el mejor ejemplo para ti y ser tu fiel compañera. Te amo hermano ❤️ @santiagorulligalliano”, se lee en una publicación.