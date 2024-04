“Empecé a pedir ayuda”: a 17 años de ‘Pasión’, Susana González revela angustioso momento con Fernando Colunga

Con una trayectoria impresionante en la televisión, el teatro y el cine, Susana González ha dejado una marca indeleble en la industria del espectáculo con su versatilidad, carisma y talento innato. Desde sus primeros pasos en la pantalla chica, la actriz ha demostrado su capacidad para dar vida a una amplia gama de personajes, ya sea en papeles dramáticos que desgarran el alma o en comedias encantadoras que hacen reír.

En 2007, Susana tuvo la oportunidad de participar en ‘Pasión’, una de las telenovelas de época más emblemáticas de la televisión mexicana en la cual compartió créditos con Fernando Colunga, Sebastián Rulli, Rocío Banquells, Daniela Castro y Juan Ferrara.

Producida por Carla Estrada y transmitida por Televisa en el año 2007, ‘Pasión’ atrapó la atención de la audiencia con su trama que giraba en torno a un amor prohibido y lleno de obstáculos entre Camila Darién, interpretada por Susana González, y Juan de Dios San Román, interpretado por Fernando Colunga.

Ahora que han pasado 17 años desde su primera emisión, la actriz ha salido a revelar algunos secretos detrás de ésta, como un angustioso momento que vivió junto a su coprotagonista y que la marcó hasta hoy.

Susana González recuerda momento de angustia con Fernando Colunga

La actriz recientemente habló en una entrevista al portal Mezcal TV sobre una de las situaciones más terroríficas que le ha tocado vivir durante una grabación. Según reveló, todo sucedió cuando le tocó hacer una escena con Colunga a bordo de un barco antiguo.

“Era una novela de época con Fernando Colunga y llegamos hasta cierto punto y después de ahí nos tuvimos que subir como a una lanchita para llegar a la orilla de la playa porque estábamos en medio del mar. Estaba vestida con esos vestidos inmensos -que teníamos como dieciséis capas de ropa porque Carla Estrada, que era la productora, nos quería así ‘perfectas’ vestidas como de época- entonces traíamos calzones largos y luego otra cosa y luego que la crinolina, el tul, el velo, no sé qué y las capas de ropa”, narró.

Debido a la cantidad de capas que tenía su vestuario y que para llegar al barco debía atravesar un camino lleno de plantas, Susana terminó llenándose de insectos. “Llegamos, desembarcamos y había como muchas plantas, era de noche, como de madrugada, y había una luz muy fuerte para indicarnos el camino hacia el camper; entonces yo iba con mi vestido y luego así como subiendo mi falda y entonces mi vestido sirvió como para atrapar una cantidad de insectos, entonces yo no me di cuenta ¡los llevaba todos abajo de la falda!”.

La actriz recordó el pánico que sintió en aquel momento pues padece de fobia a las arañas, lo que empeoró todo. “Cuando me subí al camper y me empiezo a quitar todo, empecé a gritar y obviamente a pedir ayuda, pero estaba medio vestida y no me podía quitar la ropa porque eran cintos, cintillas del corsé y todo, pero fue muy embarazoso por mis gritos y mi angustia que tenía porque ¡tengo aracnofobia!”, dijo.

Y agregó: “Entonces de ver todos esos ¡ayyy!, todas esas cosas atrapadas así en mi vestido, fue una cosa así que me dio mucho horror y ya después mucha vergüenza de mi manera de reaccionar ante eso. Pero no me pude controlar, la verdad fue un momento muy feo”.